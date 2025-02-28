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Южная Корея смягчит санкции против России и Белоруссии

Южная Корея смягчит санкции против России и Белоруссии - 28.02.2025, ПРАЙМ

Южная Корея смягчит санкции против России и Белоруссии

Южная Корея с пятницы вводит послабления в экспортном контроле за поставками медицинского оборудования в Россию и Белоруссию, впервые смягчив санкции, введенные | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T04:40+0300

2025-02-28T04:40+0300

2025-02-28T04:40+0300

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СЕУЛ, 28 фев - ПРАЙМ. Южная Корея с пятницы вводит послабления в экспортном контроле за поставками медицинского оборудования в Россию и Белоруссию, впервые смягчив санкции, введенные после начала спецоперации на Украине. Если раньше для продажи отдельных видов медицинской техники, попадающей под общие ограничения, южнокорейским компаниям требовалось получать индивидуальные разрешения на экспорт, то теперь для осуществления поставок нужно лишь предварительное уведомление властей. Об утверждении проекта изменений "Официального уведомления об экспорте и импорте стратегических материалов" министерство промышленности, торговли и ресурсов Республики Корея сообщило в понедельник. Освобождение поставщиков медицинского оборудования от необходимости получения индивидуальных разрешений было принято в исключительном порядке с учетом "сложностей, заявлявшихся в последнее время компаниями-экспортерами". В этой связи власти решили скорректировать систему экспортного контроля, чтобы позволить поставлять в Россию и Белоруссию медицинское оборудование, которое "носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой". В качестве примеров такого оборудования министерством были названы рентгеновские аппараты для проведения медицинской диагностики и радионуклидные устройства визуализации. При этом в тексте приложения к уведомлению, где перечислены основные правила получения разрешений на экспорт подсанкционных товаров в Россию и Белоруссию, в качестве попадающей под исключения товарной группы там указано любое "медицинское оборудование и предназначенные для медицинского оборудования комплектующие и запасные части". Однако для медицинской техники необходимо будет помимо предварительного уведомления об экспорте также в течение 30 дней после установки оборудования предоставить соответствующее подтверждение и впоследствии раз в полгода отчитываться об использовании медтехники конечным пользователем в заявленных целях. В отношении потребительской телекоммуникационной продукции, к которой относятся компьютеры, мобильные телефоны, телевизоры и прочая бытовая электроника, также попадающая под исключения, таких требований нет. Вынося проект изменений на общественное обсуждение 6 декабря 2024 года, южнокорейское министерство промышленности указывало, что пошло на коррективы, опираясь на прецеденты в "США и других ключевых странах". В мае 2023 года Вашингтон ввел меры экспортного контроля за поставками в Россию и Белоруссию широкой номенклатуры медицинского оборудования, включавшего, помимо прочего, приборы на основе рентгеновского излучения. Однако уже в апреле 2024 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США объявило об освобождении от требований получать лицензию на экспорт "низкоуровневого" медицинского оборудования и его компонентов в случае их использования в гуманитарных целях. Мера, как отмечалось, вводилась для того, чтобы снизить административную нагрузку на американских экспортеров и позволить властям сосредоточиться на ограничении поставок материалов военного назначения. Вскоре после публикации проекта изменений, вводивших послабления в экспортном контроле за поставками медтехники, южнокорейский минпромторг также вынес на общественное обсуждение проект уведомления, добавлявший в список подконтрольных товаров, требующих получения разрешения на экспорт, еще 29 позиций. Среди них были перечислены широкие группы станков с ЧПУ, оборудования для производства микросхем, присадок к турбинным маслам и прочей продукции без указания конкретных кодов товарной номенклатуры. Данный список, как указывалось в пояснительной записке, был выработан "по результатам консультаций с ключевыми государствами" и включал в себя позиции, в отношении которых уже действуют санкционные меры США. В южнокорейском ведомстве подчеркивали, что гармонизация ограничительных мер с США необходима, чтобы в отношении Южной Кореи продолжало действовать исключение из "правила прямого иностранного продукта" (FDPR), в рамках которого Вашингтон может вводить санкции за экспорт без одобрения США продукции, созданной с использованием американских технологий. При этом южнокорейские чиновники не публиковали отдельного пресс-релиза по случаю подготовки новых мер экспортного контроля и отмечали в пояснительной записке, что будут "внимательно наблюдать за тенденциями в сфере санкций в международном сообществе" и планируют "быстро реагировать, если в связи с началом второго срока американского президента (Дональда - ред.) Трампа война будет окончена и с России снимут санкции". Общественные слушания по новому санкционному пакету должны были завершиться 8 января, с тех пор новых уведомлений южнокорейский минпромторг не анонсировал. В настоящее время в отношении поставок в Россию и Белоруссию из Южной Кореи действуют экспортные ограничения на 1402 видов товаров: 109 из них относятся к стратегическим материалам, 134 связаны с биохимическими и другими передовыми технологиями, еще 1159 позиций являются обычными промышленными товарами. Южная Корея 24 марта 2022 года вслед за США объявила о введении экспортного контроля за поставками в Россию 57 видов нестратегических товаров и технологий. С 28 апреля того же года в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них и многое другое. Россия в ответ включила Южную Корею в список недружественных стран, к которым применяются особые меры воздействия. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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мировая экономика, южная корея, белоруссия, сша, владимир путин