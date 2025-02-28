https://1prime.ru/20250228/kurs-855338419.html

Евро дешевеет к доллару

Евро дешевеет к доллару - 28.02.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару

Курс евро к доллару опускается в пятницу утром в преддверии публикации данных по рынку труда Германии, свидетельствуют данные торгов. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T08:36+0300

2025-02-28T08:36+0300

2025-02-28T08:36+0300

экономика

рынки

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_925d3bc9a3117d5e6f2ec53ea2fb7157.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в пятницу утром в преддверии публикации данных по рынку труда Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.26 мск курс евро к доллару опускался до 1,0389 доллара за евро с 1,0398 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время снижался до 149,65 иены с уровня прошлого закрытия в 149,89 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,06%, до 107,35 пункта. Позднее в пятницу станут известны данные по безработице в Германии. Прогнозируется сохранение показателя в феврале на уровне января в 6,2%. Также будет опубликована статистика по инфляции в стране. Аналитики предполагают, что годовая инфляция в Германии по итогам февраля, согласно предварительной оценке, осталась на уровне января в 2,3%.

https://1prime.ru/20250227/dollar-855291800.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, германия