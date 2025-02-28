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Евро дешевеет к доллару - 28.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250228/kurs-855338419.html
Евро дешевеет к доллару
Евро дешевеет к доллару - 28.02.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару
Курс евро к доллару опускается в пятницу утром в преддверии публикации данных по рынку труда Германии, свидетельствуют данные торгов. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T08:36+0300
2025-02-28T08:36+0300
экономика
рынки
германия
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в пятницу утром в преддверии публикации данных по рынку труда Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.26 мск курс евро к доллару опускался до 1,0389 доллара за евро с 1,0398 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время снижался до 149,65 иены с уровня прошлого закрытия в 149,89 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,06%, до 107,35 пункта. Позднее в пятницу станут известны данные по безработице в Германии. Прогнозируется сохранение показателя в феврале на уровне января в 6,2%. Также будет опубликована статистика по инфляции в стране. Аналитики предполагают, что годовая инфляция в Германии по итогам февраля, согласно предварительной оценке, осталась на уровне января в 2,3%.
https://1prime.ru/20250227/dollar-855291800.html
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рынки, германия
Экономика, Рынки, ГЕРМАНИЯ
08:36 28.02.2025
 
Евро дешевеет к доллару

Евро дешевеет к доллару перед публикацией данных по безработице в Германии

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в пятницу утром в преддверии публикации данных по рынку труда Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 мск курс евро к доллару опускался до 1,0389 доллара за евро с 1,0398 доллара за евро на прошлом закрытии.
Курс доллара к иене в то же время снижался до 149,65 иены с уровня прошлого закрытия в 149,89 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,06%, до 107,35 пункта.
Позднее в пятницу станут известны данные по безработице в Германии. Прогнозируется сохранение показателя в феврале на уровне января в 6,2%.
Также будет опубликована статистика по инфляции в стране. Аналитики предполагают, что годовая инфляция в Германии по итогам февраля, согласно предварительной оценке, осталась на уровне января в 2,3%.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
Доллар дорожает к евро и иене
Вчера, 08:48
 
ЭкономикаРынкиГЕРМАНИЯ
 
 
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