https://1prime.ru/20250228/kurs-855348337.html

Курс евро к доллару незначительно растет

Курс евро к доллару незначительно растет - 28.02.2025, ПРАЙМ

Курс евро к доллару незначительно растет

Курс евро к доллару в пятницу днем слабо поднимается после публикации статданных из Германии и Франции, свидетельствуют данные торгов. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T13:01+0300

2025-02-28T13:01+0300

2025-02-28T13:01+0300

экономика

рынки

германия

франция

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_0:48:3472:2001_1920x0_80_0_0_cf4dfcc83ec72a07107905b4dc897b9b.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу днем слабо поднимается после публикации статданных из Германии и Франции, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.49 мск курс евро к доллару рос до 1,0401 доллара за евро с 1,0398 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 150,38 иены с уровня прошлого закрытия в 149,89 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 107,33 пункта. Безработица в Германии в феврале сохранилась на уровне января в 6,2%, как и ожидали аналитики. А число безработных в стране увеличилось лишь на 5 тысяч при прогнозе увеличения на 15 тысяч. Розничные продажи в Германии в январе выросли на 0,2% в месячном выражении, хотя ожидалась нулевая динамика, а в годовом выражении наблюдался рост на 2,9%. ВВП Франции, по окончательной оценке, в четвертом квартале снизился на 0,1% в квартальном выражении, что соответствует предварительной оценке. Потребительские цены во Франции в феврале, по предварительной оценке, выросли в годовом выражении на 0,8%, ожидался рост на 1%. В месячном выражении была предварительно зафиксирована нулевая динамика при прогнозе роста цен на 0,3%. Инвесторы также ожидают позднее в пятницу публикацию предварительной оценки по инфляции в Германии в феврале, а также данные по доходам и расходам населения США. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в Германии в отчетном месяце выросли на 2,3% в годовом выражении, доходы населения США в январе - поднялись на 0,3%, а расходы выросли на 0,1%.

https://1prime.ru/20250228/kurs-855338419.html

германия

франция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, германия, франция, сша