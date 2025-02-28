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Курс евро к доллару незначительно растет
Курс евро к доллару незначительно растет - 28.02.2025, ПРАЙМ
Курс евро к доллару незначительно растет
Курс евро к доллару в пятницу днем слабо поднимается после публикации статданных из Германии и Франции, свидетельствуют данные торгов. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T13:01+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу днем слабо поднимается после публикации статданных из Германии и Франции, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.49 мск курс евро к доллару рос до 1,0401 доллара за евро с 1,0398 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 150,38 иены с уровня прошлого закрытия в 149,89 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 107,33 пункта. Безработица в Германии в феврале сохранилась на уровне января в 6,2%, как и ожидали аналитики. А число безработных в стране увеличилось лишь на 5 тысяч при прогнозе увеличения на 15 тысяч. Розничные продажи в Германии в январе выросли на 0,2% в месячном выражении, хотя ожидалась нулевая динамика, а в годовом выражении наблюдался рост на 2,9%. ВВП Франции, по окончательной оценке, в четвертом квартале снизился на 0,1% в квартальном выражении, что соответствует предварительной оценке. Потребительские цены во Франции в феврале, по предварительной оценке, выросли в годовом выражении на 0,8%, ожидался рост на 1%. В месячном выражении была предварительно зафиксирована нулевая динамика при прогнозе роста цен на 0,3%. Инвесторы также ожидают позднее в пятницу публикацию предварительной оценки по инфляции в Германии в феврале, а также данные по доходам и расходам населения США. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в Германии в отчетном месяце выросли на 2,3% в годовом выражении, доходы населения США в январе - поднялись на 0,3%, а расходы выросли на 0,1%.
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Экономика, Рынки, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, США
Курс евро к доллару незначительно растет
Курс евро к доллару слабо растет после выхода статистики из Германии и Франции
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу днем слабо поднимается после публикации статданных из Германии и Франции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.49 мск курс евро к доллару рос до 1,0401 доллара за евро с 1,0398 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 150,38 иены с уровня прошлого закрытия в 149,89 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 107,33 пункта.
Безработица в Германии в феврале сохранилась на уровне января в 6,2%, как и ожидали аналитики. А число безработных в стране увеличилось лишь на 5 тысяч при прогнозе увеличения на 15 тысяч. Розничные продажи в Германии в январе выросли на 0,2% в месячном выражении, хотя ожидалась нулевая динамика, а в годовом выражении наблюдался рост на 2,9%.
ВВП Франции, по окончательной оценке, в четвертом квартале снизился на 0,1% в квартальном выражении, что соответствует предварительной оценке. Потребительские цены во Франции в феврале, по предварительной оценке, выросли в годовом выражении на 0,8%, ожидался рост на 1%. В месячном выражении была предварительно зафиксирована нулевая динамика при прогнозе роста цен на 0,3%.
Инвесторы также ожидают позднее в пятницу публикацию предварительной оценки по инфляции в Германии в феврале, а также данные по доходам и расходам населения США. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в Германии в отчетном месяце выросли на 2,3% в годовом выражении, доходы населения США в январе - поднялись на 0,3%, а расходы выросли на 0,1%.