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Рубль на Мосбирже снижается против юаня

Рубль на Мосбирже снижается против юаня - 28.02.2025, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже снижается против юаня

Курс рубля против юаня на Московской бирже в пятницу снижается третью сессию подряд: курс китайской валюты закрепляется выше ключевой отметки 12 рублей, следует | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T17:06+0300

2025-02-28T17:06+0300

2025-02-28T17:06+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в пятницу снижается третью сессию подряд: курс китайской валюты закрепляется выше ключевой отметки 12 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.48 мск рос на 15 копеек, до 12,17 рубля. Повышение составило 1,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,01-12,2 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 7,5 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,58 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,443 против 7,281 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,2%. На форексе доллар торгуется по 88,7 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль против юаня в пятницу снижается на Мосбирже. Курс юаня растет третий торговый день подряд и закрепляется выше психологически важного уровня 12 рублей. "Завершение налогового периода и вчерашнее вступление в силу санкций США против нефтегазового сектора РФ убрало с рынка дополнительное предложение иностранной валюты. От нее могли избавляться некоторые компании, попавшие под антироссийские меры. Правда, пока не заметно усиления спроса на инвалюту. Вероятно, импорт восстанавливается слишком медленно после свойственного началу года спада потребительской активности. К тому же сохраняются проблемы с поставкой зарубежных товаров, в том числе из-за трудностей с его оплатой, вызванных санкциями", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,41% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,03% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.51 мск падала на 1%, до 72,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 107,3 пункта. ПРОГНОЗЫ В пятницу фактор налогового периода февраля окончательно перестанет влиять на валютный рынок РФ, и неделю курс, вероятно, завершит выше отметки 12 рублей за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Препятствием для быстрого ослабления рубля может выступать приток средств из-за рубежа в российские акции и облигации на фоне ожиданий улучшения геополитической ситуации, а также высоких доходностей рублевых долговых бумаг, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Тем не менее курс рубля может постепенно возвращаться на более низкие уровни, экономически оправданные с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров. Ближайшей целью восстановления юаня может выступить отметка 12,28 рубля", - оценивает он.

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