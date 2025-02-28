https://1prime.ru/20250228/kurs-855358368.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 февраля

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 февраля - 28.02.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 февраля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 11,91 копейки, до 12,0754 рубля, курс доллара увеличился на 56,01 копейки, до 88,2568... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T17:46+0300

2025-02-28T17:46+0300

2025-02-28T17:47+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 11,91 копейки, до 12,0754 рубля, курс доллара увеличился на 56,01 копейки, до 88,2568 рубля, а курс евро снизился на 47,07 копейки, до 91,5655 рубля, следует из данных Банка России.

https://1prime.ru/20250227/kurs-855327020.html

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рынки, финансы, банк россия