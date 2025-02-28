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"АвтоВАЗ" показал дизайн салона новой Lada Iskra - 28.02.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" показал дизайн салона новой Lada Iskra
"АвтоВАЗ" показал дизайн салона новой Lada Iskra - 28.02.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" показал дизайн салона новой Lada Iskra
"АвтоВАЗ" официально раскрывает дизайн салона новой модели Lada Iskra, сообщила пресс-служба автопроизводителя. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T10:02+0300
2025-02-28T10:02+0300
бизнес
россия
автоваз
lada
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" официально раскрывает дизайн салона новой модели Lada Iskra, сообщила пресс-служба автопроизводителя. "АвтоВАЗ" официально раскрывает дизайн и функциональные особенности салона новой Lada Iskra, спроектированной с учетом предпочтений молодых клиентов", - говорится в сообщении. Как уточняет производитель, салон машины выполнен из надежных и износостойких материалов, а сиденья в различных вариантах обивки обладают анатомическим профилем. Кузов оснащается расширенным пакетом шумоизоляции, в том числе в багажном отделении, двумя фронтальными подушками безопасности, а также передними ремнями с механизмом предварительного натяжения. "В автомобилях предусмотрена "ЭРА-ГЛОНАСС" и электронная система контроля устойчивости с функцией удержания на подъеме. Стиль Lada Iskra продиктован практичностью автомобиля. Новинка обладает просторным салоном и вместительным багажником: 500 литров у седана и 480 литров у универсала", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что подробные технические характеристики Lada Iskra, а также информация о ценах и оснащении будут опубликованы дополнительно. Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В декабре президент компании Максим Соколов подтвердил планы "АвтоВАЗа" по началу серийного производства модели Lada Iskra в первой половине 2025 года.
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бизнес, россия, автоваз, lada
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada
10:02 28.02.2025
 
"АвтоВАЗ" показал дизайн салона новой Lada Iskra

"АвтоВАЗ" официально показал дизайн салона новой Lada Iskra

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредсерийный автомобиль "ЛАДА Искра"
Предсерийный автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" официально раскрывает дизайн салона новой модели Lada Iskra, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
"АвтоВАЗ" официально раскрывает дизайн и функциональные особенности салона новой Lada Iskra, спроектированной с учетом предпочтений молодых клиентов", - говорится в сообщении.
Как уточняет производитель, салон машины выполнен из надежных и износостойких материалов, а сиденья в различных вариантах обивки обладают анатомическим профилем. Кузов оснащается расширенным пакетом шумоизоляции, в том числе в багажном отделении, двумя фронтальными подушками безопасности, а также передними ремнями с механизмом предварительного натяжения.
"В автомобилях предусмотрена "ЭРА-ГЛОНАСС" и электронная система контроля устойчивости с функцией удержания на подъеме. Стиль Lada Iskra продиктован практичностью автомобиля. Новинка обладает просторным салоном и вместительным багажником: 500 литров у седана и 480 литров у универсала", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что подробные технические характеристики Lada Iskra, а также информация о ценах и оснащении будут опубликованы дополнительно.
Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В декабре президент компании Максим Соколов подтвердил планы "АвтоВАЗа" по началу серийного производства модели Lada Iskra в первой половине 2025 года.
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