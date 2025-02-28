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Минфин рассказал о налоговых льготах для предприятий, добывающих РЗМ - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин рассказал о налоговых льготах для предприятий, добывающих РЗМ
Минфин рассказал о налоговых льготах для предприятий, добывающих РЗМ - 28.02.2025, ПРАЙМ
Минфин рассказал о налоговых льготах для предприятий, добывающих РЗМ
Минфин России готов рассматривать налоговые льготы только для убыточных или находящихся на грани убыточности предприятий, добывающих руду с редкоземельными... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T13:01+0300
2025-02-28T13:01+0300
экономика
минфин
финансы
льготы
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АНОСИНО (Московская область), 28 фев - ПРАЙМ. Минфин России готов рассматривать налоговые льготы только для убыточных или находящихся на грани убыточности предприятий, добывающих руду с редкоземельными металлами (РЗМ), сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов в кулуарах ежегодной встречи Ассоциации банков России с руководством ЦБ. Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК. При этом ранее "Росатом недра" предлагали обнулить НДПИ не менее чем на 10 лет для добычи товарных руд редкоземельных металлов. Отвечая на вопрос, готов ли Минфин давать редкоземельщикам налоговые послабления, Сазанов сказал: "В любом случае мы исходим из финансово-экономического обоснования и необходимости. Если это какие-то убыточные проекты, которые без налоговых льгот не будут реализованы, либо это организации, которые на грани убыточности, либо работают с нулевой рентабельностью, то мы, конечно, готовы рассматривать меры поддержки". "Если это нормально функционирующая компания, у которой хорошая маржинальность, которая платит дивиденды, то, безусловно, в сегодняшних условиях дополнительная поддержка невозможна, потому что бюджет дефицитный. Поэтому здесь надо исходить из конкретных кейсов, из понимания потребностей в льготах, насколько они критичны. Только в крайней ситуации мы готовы рассматривать", - добавил замминистра.
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минфин, финансы, льготы
Экономика, Минфин, Финансы, льготы
13:01 28.02.2025
 
Минфин рассказал о налоговых льготах для предприятий, добывающих РЗМ

Минфин готов на налоговые льготы лишь для убыточных предприятий, добывающих РЗМ

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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АНОСИНО (Московская область), 28 фев - ПРАЙМ. Минфин России готов рассматривать налоговые льготы только для убыточных или находящихся на грани убыточности предприятий, добывающих руду с редкоземельными металлами (РЗМ), сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов в кулуарах ежегодной встречи Ассоциации банков России с руководством ЦБ.
Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК. При этом ранее "Росатом недра" предлагали обнулить НДПИ не менее чем на 10 лет для добычи товарных руд редкоземельных металлов.
Отвечая на вопрос, готов ли Минфин давать редкоземельщикам налоговые послабления, Сазанов сказал: "В любом случае мы исходим из финансово-экономического обоснования и необходимости. Если это какие-то убыточные проекты, которые без налоговых льгот не будут реализованы, либо это организации, которые на грани убыточности, либо работают с нулевой рентабельностью, то мы, конечно, готовы рассматривать меры поддержки".
"Если это нормально функционирующая компания, у которой хорошая маржинальность, которая платит дивиденды, то, безусловно, в сегодняшних условиях дополнительная поддержка невозможна, потому что бюджет дефицитный. Поэтому здесь надо исходить из конкретных кейсов, из понимания потребностей в льготах, насколько они критичны. Только в крайней ситуации мы готовы рассматривать", - добавил замминистра.
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