https://1prime.ru/20250228/livan-855350849.html

Ливан намерен сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере

Ливан намерен сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере - 28.02.2025, ПРАЙМ

Ливан намерен сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере

Ливанское правительство готово к сотрудничеству с Россией в рамках развития сельскохозяйственной сферы, в частности в области зерновых культур, заявил РИА... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T14:01+0300

2025-02-28T14:01+0300

2025-02-28T14:01+0300

сельское хозяйство

россия

ливан

https://cdnn.1prime.ru/img/84228/77/842287754_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_7c2e230f09f74df420ae29908450d4ae.jpg

БЕЙРУТ, 28 фев - ПРАЙМ. Ливанское правительство готово к сотрудничеству с Россией в рамках развития сельскохозяйственной сферы, в частности в области зерновых культур, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства Ливана Низар Хани. "Наше министерство готово сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере, тем более что российский опыт оказался весьма успешным, несмотря на непростые климатические условия", - сказал Хани. По словам министра, взаимодействие может развиваться в области зерновых культур. "В России есть сильная система образования в секторе сельского хозяйства, что крайне важно. Наращивание потенциала фермеров является краеугольным камнем, и многие ливанцы обучались в России",- отметил он. Министр добавил, что Ливан готов к сотрудничеству в том числе с такими странами как Египет, Ирак и государствами Персидского залива. Он также рассказал, что ливанские фермеры работают над тем, чтобы выйти на удаленные рынки, такие как Канада и Эквадор. "Сейчас мы уделяем приоритетное внимание проблеме ликвидации последствий израильской агрессии, особенно на юге Ливана и в Долине Бекаа, которые являются жизненно важными районами. Правительство уже получило заверения от арабских и дружественных стран в том, что они поддержат Ливан в процессе восстановления, включая сельскохозяйственный сектор",- рассказал Хани. По словам министра, согласно оценкам, прямой ущерб от израильской агрессии причинен 4000 гектаров сельскохозяйственных земель, окончательная картина станет ясна после исследований на местах, которые начнутся в ближайшее время.

https://1prime.ru/20240924/podderzhka-851737797.html

ливан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, ливан