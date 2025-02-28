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Ливан намерен сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Ливан намерен сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере
Ливан намерен сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере - 28.02.2025, ПРАЙМ
Ливан намерен сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере
Ливанское правительство готово к сотрудничеству с Россией в рамках развития сельскохозяйственной сферы, в частности в области зерновых культур, заявил РИА... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T14:01+0300
2025-02-28T14:01+0300
сельское хозяйство
россия
ливан
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БЕЙРУТ, 28 фев - ПРАЙМ. Ливанское правительство готово к сотрудничеству с Россией в рамках развития сельскохозяйственной сферы, в частности в области зерновых культур, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства Ливана Низар Хани. "Наше министерство готово сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере, тем более что российский опыт оказался весьма успешным, несмотря на непростые климатические условия", - сказал Хани. По словам министра, взаимодействие может развиваться в области зерновых культур. "В России есть сильная система образования в секторе сельского хозяйства, что крайне важно. Наращивание потенциала фермеров является краеугольным камнем, и многие ливанцы обучались в России",- отметил он. Министр добавил, что Ливан готов к сотрудничеству в том числе с такими странами как Египет, Ирак и государствами Персидского залива. Он также рассказал, что ливанские фермеры работают над тем, чтобы выйти на удаленные рынки, такие как Канада и Эквадор. "Сейчас мы уделяем приоритетное внимание проблеме ликвидации последствий израильской агрессии, особенно на юге Ливана и в Долине Бекаа, которые являются жизненно важными районами. Правительство уже получило заверения от арабских и дружественных стран в том, что они поддержат Ливан в процессе восстановления, включая сельскохозяйственный сектор",- рассказал Хани. По словам министра, согласно оценкам, прямой ущерб от израильской агрессии причинен 4000 гектаров сельскохозяйственных земель, окончательная картина станет ясна после исследований на местах, которые начнутся в ближайшее время.
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сельское хозяйство, россия, ливан
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЛИВАН
14:01 28.02.2025
 
Ливан намерен сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере

Хани: Ливан готов сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере

© Фото : Unsplash/Charbel KaramБейрут, Ливан
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© Фото : Unsplash/Charbel Karam
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БЕЙРУТ, 28 фев - ПРАЙМ. Ливанское правительство готово к сотрудничеству с Россией в рамках развития сельскохозяйственной сферы, в частности в области зерновых культур, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства Ливана Низар Хани.
"Наше министерство готово сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере, тем более что российский опыт оказался весьма успешным, несмотря на непростые климатические условия", - сказал Хани.
По словам министра, взаимодействие может развиваться в области зерновых культур. "В России есть сильная система образования в секторе сельского хозяйства, что крайне важно. Наращивание потенциала фермеров является краеугольным камнем, и многие ливанцы обучались в России",- отметил он.
Министр добавил, что Ливан готов к сотрудничеству в том числе с такими странами как Египет, Ирак и государствами Персидского залива. Он также рассказал, что ливанские фермеры работают над тем, чтобы выйти на удаленные рынки, такие как Канада и Эквадор.
"Сейчас мы уделяем приоритетное внимание проблеме ликвидации последствий израильской агрессии, особенно на юге Ливана и в Долине Бекаа, которые являются жизненно важными районами. Правительство уже получило заверения от арабских и дружественных стран в том, что они поддержат Ливан в процессе восстановления, включая сельскохозяйственный сектор",- рассказал Хани.
По словам министра, согласно оценкам, прямой ущерб от израильской агрессии причинен 4000 гектаров сельскохозяйственных земель, окончательная картина станет ясна после исследований на местах, которые начнутся в ближайшее время.
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