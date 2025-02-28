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Лондон применил к Трампу "оружие массового соблазнения", пишут СМИ - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Лондон применил к Трампу "оружие массового соблазнения", пишут СМИ
Лондон применил к Трампу "оружие массового соблазнения", пишут СМИ - 28.02.2025, ПРАЙМ
Лондон применил к Трампу "оружие массового соблазнения", пишут СМИ
Лондон для укрепления особых отношений с президентом США Дональдом Трампом использует "оружие массового соблазнения" - британскую королевскую семью, пишет... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T11:29+0300
2025-02-28T11:29+0300
политика
лондон
сша
великобритания
кир стармер
дональд трамп
общество
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Лондон для укрепления особых отношений с президентом США Дональдом Трампом использует "оружие массового соблазнения" - британскую королевскую семью, пишет испанская газета Mundo. Как отмечает издание, британская монархия является одним из немногих иностранных институтов, который, по крайней мере на данный момент, не подвергся ни одному из словесных выпадов Трампа после его возвращения в Белый дом. По мнению Mundo, сам Трамп и его окружение "полны похвал в адрес Виндзоров (королевская династия в Великобритании - ред.)". "Премьер-министр Великобритании Кир Стармер несколько недель назад решил применить в отношении Трампа самое мощное оружие массового соблазнения, имеющееся в его распоряжении, в неприкрытой попытке восстановить и даже возобновить исторические "особые отношения" между Вашингтоном и Лондоном... Речь идет об официальном приглашении президенту США посетить Соединенное Королевство. Но не просто приглашение, а приглашение от (британского короля - ред.) Карла III в форме государственного визита - со всей вытекающей из этого помпой и обстоятельствами", - пишет издание. Ранее телеканал Sky News сообщил, что Стармер на встрече передал Трампу пригласительное письмо от короля Карла III, которое американский лидер принял. По данным телеканала, Трамп сказал, что визит состоится в "ближайшем будущем". Как отмечает Mundo, это приглашение столь же необычно, сколь и экстраординарно, поскольку Трамп уже совершал поездку в Лондон "с наивысшим протокольным статусом". И традиция британской монархии предписывает, чтобы подобное почтение не оказывается дважды одному и тому же лидеру.
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лондон, сша, великобритания, кир стармер, дональд трамп, общество
Политика, ЛОНДОН, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, Дональд Трамп, Общество
11:29 28.02.2025
 
Лондон применил к Трампу "оружие массового соблазнения", пишут СМИ

Mundo: Лондон для укрепления отношений с Трампом использовал королевскую семью

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetВстреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа
Встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Лондон для укрепления особых отношений с президентом США Дональдом Трампом использует "оружие массового соблазнения" - британскую королевскую семью, пишет испанская газета Mundo.
Как отмечает издание, британская монархия является одним из немногих иностранных институтов, который, по крайней мере на данный момент, не подвергся ни одному из словесных выпадов Трампа после его возвращения в Белый дом. По мнению Mundo, сам Трамп и его окружение "полны похвал в адрес Виндзоров (королевская династия в Великобритании - ред.)".
"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер несколько недель назад решил применить в отношении Трампа самое мощное оружие массового соблазнения, имеющееся в его распоряжении, в неприкрытой попытке восстановить и даже возобновить исторические "особые отношения" между Вашингтоном и Лондоном... Речь идет об официальном приглашении президенту США посетить Соединенное Королевство. Но не просто приглашение, а приглашение от (британского короля - ред.) Карла III в форме государственного визита - со всей вытекающей из этого помпой и обстоятельствами", - пишет издание.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что Стармер на встрече передал Трампу пригласительное письмо от короля Карла III, которое американский лидер принял. По данным телеканала, Трамп сказал, что визит состоится в "ближайшем будущем".
Как отмечает Mundo, это приглашение столь же необычно, сколь и экстраординарно, поскольку Трамп уже совершал поездку в Лондон "с наивысшим протокольным статусом". И традиция британской монархии предписывает, чтобы подобное почтение не оказывается дважды одному и тому же лидеру.
Встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
Трамп на встрече с премьером Британии отрезвил Европу по вопросу Украины
10:43
 
ПолитикаЛОНДОНСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармерДональд ТрампОбщество
 
 
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