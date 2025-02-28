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Лондон применил к Трампу "оружие массового соблазнения", пишут СМИ

Лондон применил к Трампу "оружие массового соблазнения", пишут СМИ - 28.02.2025, ПРАЙМ

Лондон применил к Трампу "оружие массового соблазнения", пишут СМИ

Лондон для укрепления особых отношений с президентом США Дональдом Трампом использует "оружие массового соблазнения" - британскую королевскую семью, пишет... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T11:29+0300

2025-02-28T11:29+0300

2025-02-28T11:29+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Лондон для укрепления особых отношений с президентом США Дональдом Трампом использует "оружие массового соблазнения" - британскую королевскую семью, пишет испанская газета Mundo. Как отмечает издание, британская монархия является одним из немногих иностранных институтов, который, по крайней мере на данный момент, не подвергся ни одному из словесных выпадов Трампа после его возвращения в Белый дом. По мнению Mundo, сам Трамп и его окружение "полны похвал в адрес Виндзоров (королевская династия в Великобритании - ред.)". "Премьер-министр Великобритании Кир Стармер несколько недель назад решил применить в отношении Трампа самое мощное оружие массового соблазнения, имеющееся в его распоряжении, в неприкрытой попытке восстановить и даже возобновить исторические "особые отношения" между Вашингтоном и Лондоном... Речь идет об официальном приглашении президенту США посетить Соединенное Королевство. Но не просто приглашение, а приглашение от (британского короля - ред.) Карла III в форме государственного визита - со всей вытекающей из этого помпой и обстоятельствами", - пишет издание. Ранее телеканал Sky News сообщил, что Стармер на встрече передал Трампу пригласительное письмо от короля Карла III, которое американский лидер принял. По данным телеканала, Трамп сказал, что визит состоится в "ближайшем будущем". Как отмечает Mundo, это приглашение столь же необычно, сколь и экстраординарно, поскольку Трамп уже совершал поездку в Лондон "с наивысшим протокольным статусом". И традиция британской монархии предписывает, чтобы подобное почтение не оказывается дважды одному и тому же лидеру.

https://1prime.ru/20250228/tramp-855343192.html

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лондон, сша, великобритания, кир стармер, дональд трамп, общество