https://1prime.ru/20250228/lvova-belova-855335290.html

Львова-Белова призвала сократить число детей в детских домах

Львова-Белова призвала сократить число детей в детских домах - 28.02.2025, ПРАЙМ

Львова-Белова призвала сократить число детей в детских домах

В 25% случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно, задача Всероссийской инспекции системы профилактики социального... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T03:31+0300

2025-02-28T03:31+0300

2025-02-28T03:31+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В 25% случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно, задача Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства - сократить на 25% численность детей в таких учреждениях, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Львова-Белова в 2024 году в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такой аудит. "Двадцать пять процентов детей находятся в учреждениях необоснованно, поэтому наша задача сократить на 25% в общей численности детей в учреждениях за счёт усиления работы с семьями, за счёт помощи, сопровождения, поддержки семей, которым непросто", - сказала детский омбудсмен. Она отметила, что в России в детских домах, приютах, интернатах сейчас находятся около 60 тысяч детей, но только у 6 тысяч из них нет обоих родителей или родственников, которые могли бы ими заниматься. "Мои специалисты уже проехали 57 регионов. Большую часть я посещала лично по итогам уже этой проверки. И, знаете, когда мы увидели эту картину, то поняли, что эта система складывалась годами. Знаете, как у нас бывает: так принято, так сложилось, и никто не может дать конкретный ответ, почему работает это так, а не иначе. А работает это следующим образом: в какой-то трудный момент для семьи проще семью разлучить, поместить ребёнка в учреждение, чем работать на помощь семье без разлучения", - рассказала Львова-Белова. По ее словам, важной проблемой является то, что социальные учреждения "заточены на заполняемости коечного фонда", поскольку в противном случае у них может быть урезан бюджет. "Все нацелено на то, чтобы эти койки были заполнены всеми возможными способами. И где-то это, можно сказать, преступление", - добавила уполномоченный. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, россия, рф, москва, мария львова-белова, владимир путин