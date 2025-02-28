Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Львова-Белова призвала сократить число детей в детских домах - 28.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250228/lvova-belova-855335290.html
Львова-Белова призвала сократить число детей в детских домах
Львова-Белова призвала сократить число детей в детских домах - 28.02.2025, ПРАЙМ
Львова-Белова призвала сократить число детей в детских домах
В 25% случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно, задача Всероссийской инспекции системы профилактики социального... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T03:31+0300
2025-02-28T03:31+0300
общество
бизнес
россия
рф
москва
мария львова-белова
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855335290.jpg?1740702665
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В 25% случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно, задача Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства - сократить на 25% численность детей в таких учреждениях, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Львова-Белова в 2024 году в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такой аудит. "Двадцать пять процентов детей находятся в учреждениях необоснованно, поэтому наша задача сократить на 25% в общей численности детей в учреждениях за счёт усиления работы с семьями, за счёт помощи, сопровождения, поддержки семей, которым непросто", - сказала детский омбудсмен. Она отметила, что в России в детских домах, приютах, интернатах сейчас находятся около 60 тысяч детей, но только у 6 тысяч из них нет обоих родителей или родственников, которые могли бы ими заниматься. "Мои специалисты уже проехали 57 регионов. Большую часть я посещала лично по итогам уже этой проверки. И, знаете, когда мы увидели эту картину, то поняли, что эта система складывалась годами. Знаете, как у нас бывает: так принято, так сложилось, и никто не может дать конкретный ответ, почему работает это так, а не иначе. А работает это следующим образом: в какой-то трудный момент для семьи проще семью разлучить, поместить ребёнка в учреждение, чем работать на помощь семье без разлучения", - рассказала Львова-Белова. По ее словам, важной проблемой является то, что социальные учреждения "заточены на заполняемости коечного фонда", поскольку в противном случае у них может быть урезан бюджет. "Все нацелено на то, чтобы эти койки были заполнены всеми возможными способами. И где-то это, можно сказать, преступление", - добавила уполномоченный. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, россия, рф, москва, мария львова-белова, владимир путин
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
03:31 28.02.2025
 
Львова-Белова призвала сократить число детей в детских домах

Львова-Белова: в 25% случаев в России дети находятся в детских домах необоснованно

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В 25% случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно, задача Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства - сократить на 25% численность детей в таких учреждениях, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Львова-Белова в 2024 году в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такой аудит.
"Двадцать пять процентов детей находятся в учреждениях необоснованно, поэтому наша задача сократить на 25% в общей численности детей в учреждениях за счёт усиления работы с семьями, за счёт помощи, сопровождения, поддержки семей, которым непросто", - сказала детский омбудсмен.
Она отметила, что в России в детских домах, приютах, интернатах сейчас находятся около 60 тысяч детей, но только у 6 тысяч из них нет обоих родителей или родственников, которые могли бы ими заниматься.
"Мои специалисты уже проехали 57 регионов. Большую часть я посещала лично по итогам уже этой проверки. И, знаете, когда мы увидели эту картину, то поняли, что эта система складывалась годами. Знаете, как у нас бывает: так принято, так сложилось, и никто не может дать конкретный ответ, почему работает это так, а не иначе. А работает это следующим образом: в какой-то трудный момент для семьи проще семью разлучить, поместить ребёнка в учреждение, чем работать на помощь семье без разлучения", - рассказала Львова-Белова.
По ее словам, важной проблемой является то, что социальные учреждения "заточены на заполняемости коечного фонда", поскольку в противном случае у них может быть урезан бюджет.
"Все нацелено на то, чтобы эти койки были заполнены всеми возможными способами. И где-то это, можно сказать, преступление", - добавила уполномоченный.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ОбществоБизнесРОССИЯРФМОСКВАМария Львова-БеловаВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала