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В России вырастут цены на импортные макароны - 28.02.2025, ПРАЙМ
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В России вырастут цены на импортные макароны
В России вырастут цены на импортные макароны - 28.02.2025, ПРАЙМ
В России вырастут цены на импортные макароны
С 1 марта цены на импортные макароны Barilla в России будут повышены на 15-30%, сообщает издание "Коммерсантъ". | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T09:04+0300
2025-02-28T09:04+0300
экономика
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продукты
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. С 1 марта цены на импортные макароны Barilla в России будут повышены на 15-30%, сообщает издание "Коммерсантъ".Итальянская компания Barilla занимает 10% рынка макаронных изделий в России, а ее импортная продукция составляет 20% от общего ассортимента. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что повышение цен на товары связано с увеличением таможенных пошлин на товары из "недружественных" стран.Ранее СМИ сообщали, что экономисты прогнозируют, что рост цен на товары и услуги в России будет продолжаться до 2025 года из-за ограничения предложения импортных товаров и перераспределения ресурсов. Ожидается, что цены вырастут на 14% для граждан, 10,8% для предприятий и 15,2% для ритейлеров.
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россия, продукты
Экономика, РОССИЯ, продукты
09:04 28.02.2025
 
В России вырастут цены на импортные макароны

"Ъ": импортные макаронные изделия подорожают с 1 марта

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолки с макаронными изделиями в магазине
Полки с макаронными изделиями в магазине - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. С 1 марта цены на импортные макароны Barilla в России будут повышены на 15-30%, сообщает издание "Коммерсантъ".
Итальянская компания Barilla занимает 10% рынка макаронных изделий в России, а ее импортная продукция составляет 20% от общего ассортимента. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что повышение цен на товары связано с увеличением таможенных пошлин на товары из "недружественных" стран.
Ранее СМИ сообщали, что экономисты прогнозируют, что рост цен на товары и услуги в России будет продолжаться до 2025 года из-за ограничения предложения импортных товаров и перераспределения ресурсов. Ожидается, что цены вырастут на 14% для граждан, 10,8% для предприятий и 15,2% для ритейлеров.
Полки с макаронными изделиями в магазине - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Новое направление роста: Россия бросила вызов главной макаронной державе
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ЭкономикаРОССИЯпродукты
 
 
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