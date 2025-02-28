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В России вырастут цены на импортные макароны

В России вырастут цены на импортные макароны - 28.02.2025, ПРАЙМ

В России вырастут цены на импортные макароны

С 1 марта цены на импортные макароны Barilla в России будут повышены на 15-30%, сообщает издание "Коммерсантъ". | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T09:04+0300

2025-02-28T09:04+0300

2025-02-28T09:04+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. С 1 марта цены на импортные макароны Barilla в России будут повышены на 15-30%, сообщает издание "Коммерсантъ".Итальянская компания Barilla занимает 10% рынка макаронных изделий в России, а ее импортная продукция составляет 20% от общего ассортимента. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что повышение цен на товары связано с увеличением таможенных пошлин на товары из "недружественных" стран.Ранее СМИ сообщали, что экономисты прогнозируют, что рост цен на товары и услуги в России будет продолжаться до 2025 года из-за ограничения предложения импортных товаров и перераспределения ресурсов. Ожидается, что цены вырастут на 14% для граждан, 10,8% для предприятий и 15,2% для ритейлеров.

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россия, продукты