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Троих должностных лиц "Макфы" заподозрили в получении взятки
Троих должностных лиц "Макфы" заподозрили в получении взятки - 28.02.2025, ПРАЙМ
Троих должностных лиц "Макфы" заподозрили в получении взятки
Трое должностных лиц "Макфы" задержаны в Челябинске по делу о покушении на получение особо крупной взятки в 16 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T09:44+0300
2025-02-28T09:44+0300
2025-02-28T09:44+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Трое должностных лиц "Макфы" задержаны в Челябинске по делу о покушении на получение особо крупной взятки в 16 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости заявили в СК России."Следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна акционерного общества "Макфа", подозреваемых в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также менеджера службы закупа зерна названного акционерного общества, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что директор по закупкам и начальник службы закупа зерна акционерного общества "Макфа" подозреваются в покушении на получение взятки свыше 16 миллионов рублей, а менеджер - в посредничестве.Согласно следствию, они планировали получить взятку за заключение договоров на поставку пшеницы в течение указанного периода. В настоящее время рассматривается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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общество , макфа, челябинск, ск рф
Общество , Макфа, Челябинск, СК РФ
Троих должностных лиц "Макфы" заподозрили в получении взятки
Троих должностных лиц "Макфы" в Челябинске заподозрили в получении взятки
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Трое должностных лиц "Макфы" задержаны в Челябинске по делу о покушении на получение особо крупной взятки в 16 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости заявили в СК России.
"Следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна акционерного общества "Макфа", подозреваемых в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также менеджера службы закупа зерна названного акционерного общества, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что директор по закупкам и начальник службы закупа зерна акционерного общества "Макфа" подозреваются в покушении на получение взятки свыше 16 миллионов рублей, а менеджер - в посредничестве.
Согласно следствию, они планировали получить взятку за заключение договоров на поставку пшеницы в течение указанного периода. В настоящее время рассматривается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
ФССП обратила в доход государства активы группы компаний "Макфа"