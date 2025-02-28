https://1prime.ru/20250228/makron-855340331.html

Макрон призвал ЕС избежать "счастливой вассализации" в отношениях с США

Макрон призвал ЕС избежать "счастливой вассализации" в отношениях с США - 28.02.2025, ПРАЙМ

Макрон призвал ЕС избежать "счастливой вассализации" в отношениях с США

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны ЕС воспротивиться "счастливой вассализации" в отношениях с США, передает агентство Франс Пресс. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T09:48+0300

2025-02-28T09:48+0300

2025-02-28T09:48+0300

политика

франция

сша

эммануэль макрон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/19/855223667_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a4e824e8ced211d8a228dbc2120d4c8b.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны ЕС воспротивиться "счастливой вассализации" в отношениях с США, передает агентство Франс Пресс. "В ходе двухдневного государственного визита в Португалию Эммануэль Макрон призвал европейцев в этот четверг, 28 февраля, быть "более сплоченными и сильными, чем когда-либо" и отказаться от "счастливой вассализации" в отношениях с США", - пишет агентство. Макрон призвал европейцев "вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи". Французский президент подчеркнул, что считает необходимым для ЕС принимать обстоятельные решения в технологической, промышленной и военной сферах.

https://1prime.ru/20250225/prezident-855239439.html

франция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, сша, эммануэль макрон