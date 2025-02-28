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Макрон призвал ЕС избежать "счастливой вассализации" в отношениях с США - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Макрон призвал ЕС избежать "счастливой вассализации" в отношениях с США
Макрон призвал ЕС избежать "счастливой вассализации" в отношениях с США - 28.02.2025, ПРАЙМ
Макрон призвал ЕС избежать "счастливой вассализации" в отношениях с США
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны ЕС воспротивиться "счастливой вассализации" в отношениях с США, передает агентство Франс Пресс. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T09:48+0300
2025-02-28T09:48+0300
политика
франция
сша
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны ЕС воспротивиться "счастливой вассализации" в отношениях с США, передает агентство Франс Пресс. "В ходе двухдневного государственного визита в Португалию Эммануэль Макрон призвал европейцев в этот четверг, 28 февраля, быть "более сплоченными и сильными, чем когда-либо" и отказаться от "счастливой вассализации" в отношениях с США", - пишет агентство. Макрон призвал европейцев "вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи". Французский президент подчеркнул, что считает необходимым для ЕС принимать обстоятельные решения в технологической, промышленной и военной сферах.
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франция, сша, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, США, Эммануэль Макрон
09:48 28.02.2025
 
Макрон призвал ЕС избежать "счастливой вассализации" в отношениях с США

AFP: Макрон призвал ЕС избежать "счастливой вассализации" в отношениях с США

© Фото : Official White HouseВстреча президента США Дональда Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона
Встреча президента США Дональда Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© Фото : Official White House
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны ЕС воспротивиться "счастливой вассализации" в отношениях с США, передает агентство Франс Пресс.
"В ходе двухдневного государственного визита в Португалию Эммануэль Макрон призвал европейцев в этот четверг, 28 февраля, быть "более сплоченными и сильными, чем когда-либо" и отказаться от "счастливой вассализации" в отношениях с США", - пишет агентство.
Макрон призвал европейцев "вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи".
Французский президент подчеркнул, что считает необходимым для ЕС принимать обстоятельные решения в технологической, промышленной и военной сферах.
Встреча президента США Дональда Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
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ПолитикаФРАНЦИЯСШАЭммануэль Макрон
 
 
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