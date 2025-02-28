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Путин продлил программу маткапитала - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин продлил программу маткапитала
Путин продлил программу маткапитала - 28.02.2025, ПРАЙМ
Путин продлил программу маткапитала
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ размещен на сайте... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T20:38+0300
2025-02-28T20:39+0300
экономика
владимир путин
закон
продление
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде период действия программы материнского капитала ограничивался 31 декабря 2026 года. Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина, на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей. Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года – ранее предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
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владимир путин, закон, продление
Экономика, Владимир Путин, закон, продление
20:38 28.02.2025 (обновлено: 20:39 28.02.2025)
 
Путин продлил программу маткапитала

Путин пописал закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

© fotolia.com / kotomiti #Новорожденный ребенок
#Новорожденный ребенок - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© fotolia.com / kotomiti
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде период действия программы материнского капитала ограничивался 31 декабря 2026 года.
Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина, на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей.
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала
25 февраля, 09:20
Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года – ранее предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
 
ЭкономикаВладимир Путинзаконпродление
 
 
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