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Путин продлил программу маткапитала

Путин продлил программу маткапитала - 28.02.2025, ПРАЙМ

Путин продлил программу маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ размещен на сайте... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T20:38+0300

2025-02-28T20:38+0300

2025-02-28T20:39+0300

экономика

владимир путин

закон

продление

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде период действия программы материнского капитала ограничивался 31 декабря 2026 года. Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина, на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей. Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года – ранее предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

https://1prime.ru/20250225/sovfed-855225390.html

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владимир путин, закон, продление