https://1prime.ru/20250228/matkapital-855364028.html
Путин продлил программу маткапитала
Путин продлил программу маткапитала - 28.02.2025, ПРАЙМ
Путин продлил программу маткапитала
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ размещен на сайте... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T20:38+0300
2025-02-28T20:38+0300
2025-02-28T20:39+0300
экономика
владимир путин
закон
продление
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/49/763074931_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c6cab14d5eec66ffac78c457d0c6e1c6.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде период действия программы материнского капитала ограничивался 31 декабря 2026 года. Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина, на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей. Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года – ранее предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
https://1prime.ru/20250225/sovfed-855225390.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/49/763074931_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_96ea79b166d9faf73ba9789747a9d5e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, закон, продление
Экономика, Владимир Путин, закон, продление
Путин продлил программу маткапитала
Путин пописал закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде период действия программы материнского капитала ограничивался 31 декабря 2026 года.
Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина, на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей.
Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала
Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года – ранее предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.