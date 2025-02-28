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Цена на медь готовится завершить неделю в минусе - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Цена на медь готовится завершить неделю в минусе
Цена на медь готовится завершить неделю в минусе - 28.02.2025, ПРАЙМ
Цена на медь готовится завершить неделю в минусе
Стоимость меди снижается в пятницу утром и готовится завершить всю неделю снижением, свидетельствуют данные торгов. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T09:10+0300
2025-02-28T09:10+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром и готовится завершить всю неделю снижением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.58 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,35%, до 4,556 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С понедельника медь снизилась в цене на 1,15%. В частности, на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,75%, до 9 389,5 доллара, стоимость алюминия составила 2 632,5 доллара, показав нулевую динамику, цена на цинк опустилась на 0,11%, до 2 809 долларов. "Долгосрочный прогноз остается "медвежьим", так как ожидается, что пошлины (со стороны США - ред.) будут оказывать давление на рынок, укрепляя курс доллара и создавая препятствия для роста цен на металлы", - цитирует агентство Блумберг аналитиков BMI, подразделения Fitch Solutions. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины против Мексики и Канады будут введены 4 марта, как планировалось, против Китая будет введена дополнительная пошлина в 10%. Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также составлял 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
09:10 28.02.2025
 
Цена на медь готовится завершить неделю в минусе

Стоимость меди снижается в пятницу утром и готовится завершить неделю снижением

CC BY-SA 4.0 / Benjamin Goetzinger / Chile - copper slates on train/cropped image/Листы меди
Листы меди - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Benjamin Goetzinger / Chile - copper slates on train/cropped image/
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром и готовится завершить всю неделю снижением, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.58 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,35%, до 4,556 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С понедельника медь снизилась в цене на 1,15%.
В частности, на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,75%, до 9 389,5 доллара, стоимость алюминия составила 2 632,5 доллара, показав нулевую динамику, цена на цинк опустилась на 0,11%, до 2 809 долларов.
"Долгосрочный прогноз остается "медвежьим", так как ожидается, что пошлины (со стороны США - ред.) будут оказывать давление на рынок, укрепляя курс доллара и создавая препятствия для роста цен на металлы", - цитирует агентство Блумберг аналитиков BMI, подразделения Fitch Solutions.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины против Мексики и Канады будут введены 4 марта, как планировалось, против Китая будет введена дополнительная пошлина в 10%. Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также составлял 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
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26 февраля, 09:19
 
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