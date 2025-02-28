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Япония в шесть раз сократила поставки медикаментов в Россию
Япония в шесть раз сократила поставки медикаментов в Россию - 28.02.2025, ПРАЙМ
Япония в шесть раз сократила поставки медикаментов в Россию
Поставки фармацевтической продукции из Японии в Россию в январе снизились почти в шесть раз в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные японской... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T20:31+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Поставки фармацевтической продукции из Японии в Россию в январе снизились почти в шесть раз в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные японской статслужбы. Отгрузки фармпродукции в РФ из Страны восходящего солнца в этом январе, по сравнению с январем прошлого года, упали в 5,9 раза - до 844,4 тысячи долларов (131,9 миллиона иен). Снижение импорта Россией японской фармпродукции происходит уже третий месяц подряд. По сравнению с декабрем сокращение составило 1,9 раза, в декабре оно составило 1,7 раза, а в ноябре - четыре раза. При этом количество поставленных товарных позиций в январе составило лишь две, тогда как в январе прошлого года оно достигало трех наименований, а в некоторые месяцы - шести. Так, в этом январе были закуплены некоторые виды лекарственных средств - на 651 тысячу долларов (101,7 миллиона иен), а также материалы для пломбирования зубов и реконструкции костей - на 193,4 тысячи долларов (30,2 миллиона иен).
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япония, экспорт, россия
Экономика, ЯПОНИЯ, экспорт, РОССИЯ
Япония в шесть раз сократила поставки медикаментов в Россию
Япония в январе сократила поставки медикаментов в Россию почти в шесть раз
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Поставки фармацевтической продукции из Японии в Россию в январе снизились почти в шесть раз в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные японской статслужбы.
Отгрузки фармпродукции в РФ из Страны восходящего солнца в этом январе, по сравнению с январем прошлого года, упали в 5,9 раза - до 844,4 тысячи долларов (131,9 миллиона иен).
Снижение импорта Россией японской фармпродукции происходит уже третий месяц подряд. По сравнению с декабрем сокращение составило 1,9 раза, в декабре оно составило 1,7 раза, а в ноябре - четыре раза. При этом количество поставленных товарных позиций в январе составило лишь две, тогда как в январе прошлого года оно достигало трех наименований, а в некоторые месяцы - шести.
Япония втрое сократила экспорт чая, кофе и специй в Россию
Так, в этом январе были закуплены некоторые виды лекарственных средств - на 651 тысячу долларов (101,7 миллиона иен), а также материалы для пломбирования зубов и реконструкции костей - на 193,4 тысячи долларов (30,2 миллиона иен).