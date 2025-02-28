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Мигранты смогут работать в Москве и Подмосковье по одному патенту
Мигранты смогут работать в Москве и Подмосковье по одному патенту - 28.02.2025, ПРАЙМ
Мигранты смогут работать в Москве и Подмосковье по одному патенту
Мигрантам в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируют разрешить работать по одному патенту в двух регионах, соглашение... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T19:48+0300
2025-02-28T19:48+0300
2025-02-28T19:49+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мигрантам в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируют разрешить работать по одному патенту в двух регионах, соглашение может быть заключено между граничащими субъектами РФ, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития. Ранее СМИ писали, что власти запланировали расширить территориальный охват действия патента для трудовых мигрантов. Соответствующие изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" подготовил Минфин. Предполагается, что мигранты столичных агломераций смогут работать по одному патенту в двух регионах при условии заключения субъектами соглашения об этом. В столичном департаменте экономической политики и развития уточнили, что соответствующий документ к ним поступал, Москва и Московская область активно участвовали в разработке законопроекта. "Действие законопроекта распространяется на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, при этом соглашение может быть заключено между граничащими субъектами Российской Федерации. Соответственно, Москва сможет заключить соглашение только с Московской областью", - рассказали в департаменте, отвечая на вопрос, с какими регионами России могут быть заключены соглашения.
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россия, мигранты, патент
Экономика, РОССИЯ, Мигранты, патент
Мигранты смогут работать в Москве и Подмосковье по одному патенту
Власти: мигранты смогут работать в Москве и Подмосковье по одному патенту
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мигрантам в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируют разрешить работать по одному патенту в двух регионах, соглашение может быть заключено между граничащими субъектами РФ, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития.
Ранее СМИ писали, что власти запланировали расширить территориальный охват действия патента для трудовых мигрантов. Соответствующие изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" подготовил Минфин. Предполагается, что мигранты столичных агломераций смогут работать по одному патенту в двух регионах при условии заключения субъектами соглашения об этом. В столичном департаменте экономической политики и развития уточнили, что соответствующий документ к ним поступал, Москва и Московская область активно участвовали в разработке законопроекта.
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"Действие законопроекта распространяется на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, при этом соглашение может быть заключено между граничащими субъектами Российской Федерации. Соответственно, Москва сможет заключить соглашение только с Московской областью", - рассказали в департаменте, отвечая на вопрос, с какими регионами России могут быть заключены соглашения.