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Минфин не меняет позицию относительно акциза на жидкую сталь

Минфин не меняет позицию относительно акциза на жидкую сталь - 28.02.2025, ПРАЙМ

Минфин не меняет позицию относительно акциза на жидкую сталь

Минфин РФ по-прежнему против изменения акциза на жидкую сталь, так как потенциалов для снижения доходной базы бюджета нет, заявил журналистам статс-секретарь -... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T13:08+0300

2025-02-28T13:08+0300

2025-02-28T13:52+0300

экономика

россия

минфин

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АНОСИНО (Московская область), 28 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ по-прежнему против изменения акциза на жидкую сталь, так как потенциалов для снижения доходной базы бюджета нет, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ. В конце января Минпромторг РФ сообщил, что будет настаивать на необходимости проиндексировать пороговое значение акциза на жидкую сталь в 30 тысяч рублей на величину фактической инфляции. Тогда Минфин РФ выступил против индексации порога акциза, так как "эти деньги уже заложены в трехлетнем бюджете". "Потенциалов для снижения доходной базы нет, ведь бюджет и так дефицитный", - ответил он на вопрос, изменилась ли позиция Минфина РФ касательно порога акциза на жидкую сталь. Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну. Сазанов в июне прошлого года говорил, что Минфин РФ не видит целесообразности в отмене акциза на жидкую сталь - даже несмотря на акциз, рентабельность отрасли почти в 2 раза превышает среднюю по экономике, которая составляет 10-12%.

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россия, минфин