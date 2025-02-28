https://1prime.ru/20250228/mirotvortsy-855353318.html

В ЕК прокомментировали возможность отправки миротворцев из ЕС на Украину

В ЕК прокомментировали возможность отправки миротворцев из ЕС на Украину - 28.02.2025, ПРАЙМ

В ЕК прокомментировали возможность отправки миротворцев из ЕС на Украину

Европейский союз не принимает решений о направлении "миротворческих сил" на территорию Украины. Данные решения находятся в компетенции отдельных стран-членов... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T15:29+0300

2025-02-28T15:29+0300

2025-02-28T15:29+0300

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – ПРАЙМ. Европейский союз не принимает решений о направлении "миротворческих сил" на территорию Украины. Данные решения находятся в компетенции отдельных стран-членов сообщества. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможности формирования миротворческого контингента под эгидой ЕС для контроля за соблюдением мирного соглашения по Украине.Аль-Ануни подчеркнул, что ЕС принимает решения о военной помощи Украине, включая поставки боеприпасов, усиление ПВО и поддержку оборонной промышленности. "Но, что касается конкретно этого вопроса (отправки миротворцев - ред.), то это решение за отдельными странами-членами", - сказал он. В прошлом году пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило о планах Запада по развертыванию в Украине "миротворческого контингента" численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии. В СВР считают это фактической оккупацией Украины.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только при согласии всех сторон конфликта, подчеркнув преждевременность обсуждения данного вопроса в контексте Украины.

https://1prime.ru/20250228/ukraina-855349164.html

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