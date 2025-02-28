Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы боимся России". Глава дипломатии ЕС раскрыла причину существования НАТО - 28.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250228/nato-855343458.html
"Мы боимся России". Глава дипломатии ЕС раскрыла причину существования НАТО
"Мы боимся России". Глава дипломатии ЕС раскрыла причину существования НАТО - 28.02.2025, ПРАЙМ
"Мы боимся России". Глава дипломатии ЕС раскрыла причину существования НАТО
Члены НАТО состоят в альянсе из-за страха перед Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T10:44+0300
2025-02-28T10:44+0300
политика
кая каллас
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854968890_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3756c1bf3a9d2b429563facb9fd8cead.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Члены НАТО состоят в альянсе из-за страха перед Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И... единственная гарантия безопасности, которая работает - это зонтик НАТО", - отметила она в интервью агентству Франс Пресс. Каллас также подчеркнула, что Европа не сможет участвовать в урегулировании украинского конфликта, если не будет вовлечена в переговоры, и выразила сожаление по поводу неспособности Европы компенсировать сокращение внешней помощи со стороны США.По мнению Каллас, Европе необходимо укреплять свою геополитическую мощь.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20250227/kallas-855329478.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854968890_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c7d39c3842908d84b76187bf8b1d72dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кая каллас, нато, ес
Политика, Кая Каллас, НАТО, ЕС
10:44 28.02.2025
 
"Мы боимся России". Глава дипломатии ЕС раскрыла причину существования НАТО

Каллас: члены НАТО состоят в альянсе из-за страха перед Россией

© Фото : MSC/Karl-Josef HildenbrandВерховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© Фото : MSC/Karl-Josef Hildenbrand
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Члены НАТО состоят в альянсе из-за страха перед Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И... единственная гарантия безопасности, которая работает - это зонтик НАТО", - отметила она в интервью агентству Франс Пресс.
Каллас также подчеркнула, что Европа не сможет участвовать в урегулировании украинского конфликта, если не будет вовлечена в переговоры, и выразила сожаление по поводу неспособности Европы компенсировать сокращение внешней помощи со стороны США.
По мнению Каллас, Европе необходимо укреплять свою геополитическую мощь.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
"Зачем ЕС нужна Каллас?" Еврокомиссии задали очень неудобный вопрос
Вчера, 19:24
 
ПолитикаКая КалласНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала