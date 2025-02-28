https://1prime.ru/20250228/nato-855343458.html
"Мы боимся России". Глава дипломатии ЕС раскрыла причину существования НАТО
"Мы боимся России". Глава дипломатии ЕС раскрыла причину существования НАТО - 28.02.2025, ПРАЙМ
"Мы боимся России". Глава дипломатии ЕС раскрыла причину существования НАТО
Члены НАТО состоят в альянсе из-за страха перед Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T10:44+0300
2025-02-28T10:44+0300
2025-02-28T10:44+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Члены НАТО состоят в альянсе из-за страха перед Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И... единственная гарантия безопасности, которая работает - это зонтик НАТО", - отметила она в интервью агентству Франс Пресс. Каллас также подчеркнула, что Европа не сможет участвовать в урегулировании украинского конфликта, если не будет вовлечена в переговоры, и выразила сожаление по поводу неспособности Европы компенсировать сокращение внешней помощи со стороны США.По мнению Каллас, Европе необходимо укреплять свою геополитическую мощь.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20250227/kallas-855329478.html
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кая каллас, нато, ес
Политика, Кая Каллас, НАТО, ЕС
"Мы боимся России". Глава дипломатии ЕС раскрыла причину существования НАТО
Каллас: члены НАТО состоят в альянсе из-за страха перед Россией
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Члены НАТО состоят в альянсе из-за страха перед Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И... единственная гарантия безопасности, которая работает - это зонтик НАТО", - отметила она в интервью агентству Франс Пресс.
Каллас также подчеркнула, что Европа не сможет участвовать в урегулировании украинского конфликта, если не будет вовлечена в переговоры, и выразила сожаление по поводу неспособности Европы компенсировать сокращение внешней помощи со стороны США.
По мнению Каллас, Европе необходимо укреплять свою геополитическую мощь.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Зачем ЕС нужна Каллас?" Еврокомиссии задали очень неудобный вопрос