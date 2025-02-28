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В Испании призвали к выходу из НАТО и закрытию в стране баз США

В Испании призвали к выходу из НАТО и закрытию в стране баз США - 28.02.2025, ПРАЙМ

В Испании призвали к выходу из НАТО и закрытию в стране баз США

Генеральный секретарь испанской партии Подемос (Podemos) Ионе Беларра предложила премьер-министру Педро Санчесу вывести Испанию из НАТО и закрыть американские... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T18:30+0300

2025-02-28T18:30+0300

2025-02-28T18:30+0300

политика

нато

военные базы сша

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МАДРИД, 28 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь испанской партии Подемос (Podemos) Ионе Беларра предложила премьер-министру Педро Санчесу вывести Испанию из НАТО и закрыть американские военные базы на территории страны. "Пусть (премьер - ред.) выведет с нашей территории военные базы США и предложит европейским партнерам коллективный контроль над ядерным арсеналом в Европе, пока мы не добьемся полной денуклеаризации мира", — сказала она, выступая на IV Европейской конференции за мир, организованной Подемос совместно с представителями европейских и международных политических партий и общественных движений. По словам Беларры, в последние недели стало очевидно, что НАТО "защищает лишь политические и экономические интересы США", которые при президенте Дональде Трампе "представляют одну из главных угроз для Европы". По этой причине "перед лицом этой реальной экзистенциальной угрозы, которая нависла над Европой" она призвала власти Испании выйти из НАТО. Кроме того, лидер партии побудила Европу отказаться от "самоубийственного следования" за США, отметив, что ЕС "годами финансирует собственное поражение и разрушение".

https://1prime.ru/20250224/ispaniya-855202787.html

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нато, военные базы сша