https://1prime.ru/20250228/nato-855360101.html
В Испании призвали к выходу из НАТО и закрытию в стране баз США
В Испании призвали к выходу из НАТО и закрытию в стране баз США - 28.02.2025, ПРАЙМ
В Испании призвали к выходу из НАТО и закрытию в стране баз США
Генеральный секретарь испанской партии Подемос (Podemos) Ионе Беларра предложила премьер-министру Педро Санчесу вывести Испанию из НАТО и закрыть американские... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T18:30+0300
2025-02-28T18:30+0300
2025-02-28T18:30+0300
политика
нато
военные базы сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76419/19/764191929_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_b44edfbbba53fc2df807eeef35128e46.jpg
МАДРИД, 28 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь испанской партии Подемос (Podemos) Ионе Беларра предложила премьер-министру Педро Санчесу вывести Испанию из НАТО и закрыть американские военные базы на территории страны. "Пусть (премьер - ред.) выведет с нашей территории военные базы США и предложит европейским партнерам коллективный контроль над ядерным арсеналом в Европе, пока мы не добьемся полной денуклеаризации мира", — сказала она, выступая на IV Европейской конференции за мир, организованной Подемос совместно с представителями европейских и международных политических партий и общественных движений. По словам Беларры, в последние недели стало очевидно, что НАТО "защищает лишь политические и экономические интересы США", которые при президенте Дональде Трампе "представляют одну из главных угроз для Европы". По этой причине "перед лицом этой реальной экзистенциальной угрозы, которая нависла над Европой" она призвала власти Испании выйти из НАТО. Кроме того, лидер партии побудила Европу отказаться от "самоубийственного следования" за США, отметив, что ЕС "годами финансирует собственное поражение и разрушение".
https://1prime.ru/20250224/ispaniya-855202787.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76419/19/764191929_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_4714cdda3e58806022112d49b87da7ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, военные базы сша
Политика, НАТО, военные базы США
В Испании призвали к выходу из НАТО и закрытию в стране баз США
Лидер испанской левой партии призвала вывести Испанию из НАТО и закрыть базы США
МАДРИД, 28 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь испанской партии Подемос (Podemos) Ионе Беларра предложила премьер-министру Педро Санчесу вывести Испанию из НАТО и закрыть американские военные базы на территории страны.
"Пусть (премьер - ред.) выведет с нашей территории военные базы США и предложит европейским партнерам коллективный контроль над ядерным арсеналом в Европе, пока мы не добьемся полной денуклеаризации мира", — сказала она, выступая на IV Европейской конференции за мир, организованной Подемос совместно с представителями европейских и международных политических партий и общественных движений.
По словам Беларры, в последние недели стало очевидно, что НАТО "защищает лишь политические и экономические интересы США", которые при президенте Дональде Трампе "представляют одну из главных угроз для Европы". По этой причине "перед лицом этой реальной экзистенциальной угрозы, которая нависла над Европой" она призвала власти Испании выйти из НАТО.
Глава МИД Испании предложил создать "зачатки" европейской армии
Кроме того, лидер партии побудила Европу отказаться от "самоубийственного следования" за США, отметив, что ЕС "годами финансирует собственное поражение и разрушение".