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В РФ ввели единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами

В РФ ввели единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами - 28.02.2025, ПРАЙМ

В РФ ввели единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении единой ставки НДПИ в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T20:43+0300

2025-02-28T20:43+0300

2025-02-28T20:44+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении единой ставки НДПИ в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон направлен на предотвращение споров между налоговыми органами и производителями золота, серебра и платины на предмет определения налоговой базы по НДПИ. Согласно пояснительной записке к документу, сложившаяся судебная практика показала невозможность применения единовременно различных налоговых ставок (6% или 6,5%) и различных значений рентного коэффициента Крента (1 или 3,5) при исчислении НДПИ в отношении концентратов, содержащих как золото и серебро, так и металлы платиновой группы. При этом неоднозначное толкование положений Налогового кодекса, касающихся определения стоимости единицы химически чистого металла в целях исчисления НДПИ, приводит к судебным спорам между налогоплательщиками и налоговыми органами на предмет использования понижающих коэффициентов к мировым ценам драгметаллов. В связи с этим новый закон устанавливает ставку НДПИ в размере 6% для всех концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов. Стоимость таких концентратов и полупродуктов будет оцениваться исходя из суммы произведений количества каждого драгметалла в них и их средних цен на мировом рынке за соответствующий налоговый период (в рублях за грамм, с учетом отраслевой специфики). Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДПИ. Налоговым периодом по этому налогу является календарный месяц. В ноябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что закон позволит уменьшить платежи по НДПИ для компаний - производителей металлов, используемых во многих высокотехнологичных отраслях - электронике, металлургии, машиностроении, медицине, космической сфере. Также более прозрачным станет определение налоговой базы по НДПИ: она будет зависеть от содержания таких металлов в концентрате и цен на них на мировом рынке, отмечал премьер.

https://1prime.ru/20250212/gosduma-854876486.html

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закон, ндпи, добыча, концентраты, драгметаллы