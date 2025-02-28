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Японский индекс Nikkei упал на 1000 пунктов

Японский индекс Nikkei упал на 1000 пунктов - 28.02.2025, ПРАЙМ

Японский индекс Nikkei упал на 1000 пунктов

Японский индекс Nikkei 225 через час с небольшим после начала торгов на Токийской бирже обрушился на 1000 пунктов до отметки 37169.59, следует из данных торгов. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T04:52+0300

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ТОКИО, 28 фев – ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei 225 через час с небольшим после начала торгов на Токийской бирже обрушился на 1000 пунктов до отметки 37169.59, следует из данных торгов. Максимальное падение составило 1086 пунктов, что составляет 2,84%. Падение связывают с намерением новой администрации Белого дома ввести пошлины на товары из Мексики и Канады. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что планы ввести пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остаются неизмененными, и новые сборы вступят в силу 4 марта. Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

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рынки, торги, индексы, мексика, канада, сша, дональд трамп, nikkei