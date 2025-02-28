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Японский индекс Nikkei упал на 1000 пунктов
Японский индекс Nikkei упал на 1000 пунктов - 28.02.2025, ПРАЙМ
Японский индекс Nikkei упал на 1000 пунктов
Японский индекс Nikkei 225 через час с небольшим после начала торгов на Токийской бирже обрушился на 1000 пунктов до отметки 37169.59, следует из данных торгов. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T04:52+0300
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ТОКИО, 28 фев – ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei 225 через час с небольшим после начала торгов на Токийской бирже обрушился на 1000 пунктов до отметки 37169.59, следует из данных торгов.
Максимальное падение составило 1086 пунктов, что составляет 2,84%.
Падение связывают с намерением новой администрации Белого дома ввести пошлины на товары из Мексики и Канады.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что планы ввести пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остаются неизмененными, и новые сборы вступят в силу 4 марта. Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
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рынки, торги, индексы, мексика, канада, сша, дональд трамп, nikkei
Рынки, Торги, Индексы, МЕКСИКА, КАНАДА, США, Дональд Трамп, Nikkei
Японский индекс Nikkei упал на 1000 пунктов
Индекс Nikkei 225 упал на 1000 пунктов после начала торгов на Токийской бирже
ТОКИО, 28 фев – ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei 225 через час с небольшим после начала торгов на Токийской бирже обрушился на 1000 пунктов до отметки 37169.59, следует из данных торгов.
Максимальное падение составило 1086 пунктов, что составляет 2,84%.
Падение связывают с намерением новой администрации Белого дома ввести пошлины на товары из Мексики и Канады.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что планы ввести пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остаются неизмененными, и новые сборы вступят в силу 4 марта. Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.