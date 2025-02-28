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В ОАЭ запустили национальную систему платежных карт Jaywan
В ОАЭ запустили национальную систему платежных карт Jaywan - 28.02.2025, ПРАЙМ
В ОАЭ запустили национальную систему платежных карт Jaywan
Принадлежащая Центробанку ОАЭ компания Al Etihad Payments объявила о полной готовности финансовой инфраструктуры к запуску национальной системы платежных карта... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T02:18+0300
2025-02-28T02:18+0300
2025-02-28T02:18+0300
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ДУБАЙ, 28 фев - ПРАЙМ. Принадлежащая Центробанку ОАЭ компания Al Etihad Payments объявила о полной готовности финансовой инфраструктуры к запуску национальной системы платежных карта Jaywan внутри страны и за рубежом.
"Jaywan - это первая национальная система банковских карт, запущенная в соответствии со стратегией цифровой трансформации ОАЭ с целью укрепления позиций страны как ведущего мирового центра цифровых платежей", - сообщается в пресс-релизе Al Etihad Payments.
Отмечается, что Jaywan будет доступна как в виде дебетовых, так и кредитных и предоплаченных карт.
Согласно пресс-релизу, Al Etihad Payments уже подписала соглашения с ведущими мировыми платежными системами Discover, Mastercard, Visa и UnionPay, чтобы расширить возможности использования карт Jaywan, а также имеет меморандум о взаимопонимании с Samsung для интеграции с Samsung Wallet.
К середине 2025 года планируется интеграция с Google Pay и Apple Pay, а также подписание двусторонних соглашений с Индией и рядом других стран для расширения возможностей использования Jaywan за пределами ОАЭ, отмечается в пресс-релизе.
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финансы, банки, мировая экономика, оаэ, индия, samsung, mastercard, visa
Финансы, Банки, Мировая экономика, ОАЭ, ИНДИЯ, Samsung, Mastercard, Visa
В ОАЭ запустили национальную систему платежных карт Jaywan
Центробанк ОАЭ заявил о готовности к запуску национальной системы платежных карт Jaywan
ДУБАЙ, 28 фев - ПРАЙМ. Принадлежащая Центробанку ОАЭ компания Al Etihad Payments объявила о полной готовности финансовой инфраструктуры к запуску национальной системы платежных карта Jaywan внутри страны и за рубежом.
"Jaywan - это первая национальная система банковских карт, запущенная в соответствии со стратегией цифровой трансформации ОАЭ с целью укрепления позиций страны как ведущего мирового центра цифровых платежей", - сообщается в пресс-релизе Al Etihad Payments.
Отмечается, что Jaywan будет доступна как в виде дебетовых, так и кредитных и предоплаченных карт.
Согласно пресс-релизу, Al Etihad Payments уже подписала соглашения с ведущими мировыми платежными системами Discover, Mastercard, Visa и UnionPay, чтобы расширить возможности использования карт Jaywan, а также имеет меморандум о взаимопонимании с Samsung для интеграции с Samsung Wallet.
К середине 2025 года планируется интеграция с Google Pay и Apple Pay, а также подписание двусторонних соглашений с Индией и рядом других стран для расширения возможностей использования Jaywan за пределами ОАЭ, отмечается в пресс-релизе.