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В правительстве Румынии сообщили о росте оборонного бюджета страны - 28.02.2025, ПРАЙМ
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В правительстве Румынии сообщили о росте оборонного бюджета страны
В правительстве Румынии сообщили о росте оборонного бюджета страны - 28.02.2025, ПРАЙМ
В правительстве Румынии сообщили о росте оборонного бюджета страны
Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан заявил, что страна уже располагает увеличенным оборонным бюджетом, но его дальнейший рост будет... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T14:42+0300
2025-02-28T14:42+0300
политика
румыния
кишинев
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КИШИНЕВ, 28 фев - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан заявил, что страна уже располагает увеличенным оборонным бюджетом, но его дальнейший рост будет происходить постепенно. "Я считаю, что у Румынии уже увеличенный оборонный бюджет, и он может расти поэтапно, достигнув 3% ВВП в течение года-двух", - заявил Боложан на своей первой пресс-конференции в качестве и.о. президента. Боложан сообщил о разработке механизма, позволяющего исключить оборонные расходы из расчета дефицита бюджета. Он подчеркнул, что для устойчивого роста оборонного бюджета необходимо учитывать сокращение бюджетных расходов и привлечение европейских фондов, учитывая высокий дефицит бюджета Румынии.Ранее Бухарест уже заявлял о планах по увеличению военных трат.
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румыния, кишинев, бухарест
Политика, РУМЫНИЯ, Кишинев, Бухарест
14:42 28.02.2025
 
В правительстве Румынии сообщили о росте оборонного бюджета страны

Боложан: оборонный бюджет Румынии может достичь 3% ВВП в ближайшие два года

© Public Domain/ Arlington National CemeteryФлаг Румынии
Флаг Румынии
© Public Domain/ Arlington National Cemetery
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КИШИНЕВ, 28 фев - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан заявил, что страна уже располагает увеличенным оборонным бюджетом, но его дальнейший рост будет происходить постепенно.
"Я считаю, что у Румынии уже увеличенный оборонный бюджет, и он может расти поэтапно, достигнув 3% ВВП в течение года-двух", - заявил Боложан на своей первой пресс-конференции в качестве и.о. президента.
Боложан сообщил о разработке механизма, позволяющего исключить оборонные расходы из расчета дефицита бюджета. Он подчеркнул, что для устойчивого роста оборонного бюджета необходимо учитывать сокращение бюджетных расходов и привлечение европейских фондов, учитывая высокий дефицит бюджета Румынии.
Ранее Бухарест уже заявлял о планах по увеличению военных трат.
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ПолитикаРУМЫНИЯКишиневБухарест
 
 
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