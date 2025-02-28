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В правительстве Румынии сообщили о росте оборонного бюджета страны

В правительстве Румынии сообщили о росте оборонного бюджета страны - 28.02.2025, ПРАЙМ

В правительстве Румынии сообщили о росте оборонного бюджета страны

Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан заявил, что страна уже располагает увеличенным оборонным бюджетом, но его дальнейший рост будет... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T14:42+0300

2025-02-28T14:42+0300

2025-02-28T14:42+0300

политика

румыния

кишинев

бухарест

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КИШИНЕВ, 28 фев - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан заявил, что страна уже располагает увеличенным оборонным бюджетом, но его дальнейший рост будет происходить постепенно. "Я считаю, что у Румынии уже увеличенный оборонный бюджет, и он может расти поэтапно, достигнув 3% ВВП в течение года-двух", - заявил Боложан на своей первой пресс-конференции в качестве и.о. президента. Боложан сообщил о разработке механизма, позволяющего исключить оборонные расходы из расчета дефицита бюджета. Он подчеркнул, что для устойчивого роста оборонного бюджета необходимо учитывать сокращение бюджетных расходов и привлечение европейских фондов, учитывая высокий дефицит бюджета Румынии.Ранее Бухарест уже заявлял о планах по увеличению военных трат.

https://1prime.ru/20250227/es-855294675.html

румыния

кишинев

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румыния, кишинев, бухарест