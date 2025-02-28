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"Невообразимо". Орбан высказался о вступлении Украины в ЕС
"Невообразимо". Орбан высказался о вступлении Украины в ЕС - 28.02.2025, ПРАЙМ
"Невообразимо". Орбан высказался о вступлении Украины в ЕС
Вступление Украины в ЕС сейчас невообразимо, это разрушило бы экономику Венгрии и наводнило её преступностью, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T10:41+0300
2025-02-28T10:41+0300
2025-02-28T10:41+0300
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БУДАПЕШТ, 28 фев - ПРАЙМ. Вступление Украины в ЕС сейчас невообразимо, это разрушило бы экономику Венгрии и наводнило её преступностью, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Ведущий радиопрограммы "Доброе утро, Венгрия" задал Орбану вопрос о том, какие дискуссии по поводу приема Украины в ЕС ожидаются на предстоящем внеочередном саммите в четверг. "(Вступление Украины в ЕС - ред.) это не очень сложный вопрос. Есть те, кто за, есть те, кто против. Я, например, против. Не скажу, что так будет всегда, всю жизнь, потому что никто, кроме Бога, не знает, что принесёт история. Но одно могу сказать точно: здесь и сейчас это невообразимо", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, приём Украины в ЕС сначала разрушил бы венгерское сельское хозяйство, а потом всю венгерскую экономику. "А также я не вижу, как нам тормозить преступность, которая вместе с этим наводнит Венгрию", - отметил венгерский премьер, добавив, что не видит ни одного аргумента в пользу приема Украины в ЕС, но зато может привести "множество" аргументов против. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
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украина, ес, венгрия, виктор орбан
Политика, УКРАИНА, ЕС, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
"Невообразимо". Орбан высказался о вступлении Украины в ЕС
Орбан: вступление Украины в ЕС сейчас невообразимо
БУДАПЕШТ, 28 фев - ПРАЙМ. Вступление Украины в ЕС сейчас невообразимо, это разрушило бы экономику Венгрии и наводнило её преступностью, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Ведущий радиопрограммы "Доброе утро, Венгрия" задал Орбану вопрос о том, какие дискуссии по поводу приема Украины в ЕС ожидаются на предстоящем внеочередном саммите в четверг.
"(Вступление Украины в ЕС - ред.) это не очень сложный вопрос. Есть те, кто за, есть те, кто против. Я, например, против. Не скажу, что так будет всегда, всю жизнь, потому что никто, кроме Бога, не знает, что принесёт история. Но одно могу сказать точно: здесь и сейчас это невообразимо", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, приём Украины в ЕС сначала разрушил бы венгерское сельское хозяйство, а потом всю венгерскую экономику.
"А также я не вижу, как нам тормозить преступность, которая вместе с этим наводнит Венгрию", - отметил венгерский премьер, добавив, что не видит ни одного аргумента в пользу приема Украины в ЕС, но зато может привести "множество" аргументов против.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
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