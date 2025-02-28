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Трамп на встрече с Зеленским сделал заявление о поставках оружия на Украину
Трамп на встрече с Зеленским сделал заявление о поставках оружия на Украину - 28.02.2025, ПРАЙМ
Трамп на встрече с Зеленским сделал заявление о поставках оружия на Украину
США не хотели бы направлять на Украину много вооружений, Вашингтон хочет окончания конфликта на Украине, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп на встрече | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T20:48+0300
2025-02-28T20:48+0300
2025-02-28T20:48+0300
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ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. США не хотели бы направлять на Украину много вооружений, Вашингтон хочет окончания конфликта на Украине, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским. "Мы не ждем с нетерпением отправки большого количества вооружений. Мы с нетерпением ждем окончания войны, чтобы мы смогли заниматься другими вещами", - заявил Трамп, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
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дональд трамп, поставки вооружения, украина
Политика, Дональд Трамп, поставки вооружения, УКРАИНА
Трамп на встрече с Зеленским сделал заявление о поставках оружия на Украину
Трамп: США не хотели бы направлять на Украину много вооружений
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. США не хотели бы направлять на Украину много вооружений, Вашингтон хочет окончания конфликта на Украине, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.
"Мы не ждем с нетерпением отправки большого количества вооружений. Мы с нетерпением ждем окончания войны, чтобы мы смогли заниматься другими вещами", - заявил Трамп, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
Долго не продержится. В США оценили последствия прекращения помощи Украине