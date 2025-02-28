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В Панаме назвали единственный способ вернуть контроль над Панамским каналом - 28.02.2025, ПРАЙМ
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В Панаме назвали единственный способ вернуть контроль над Панамским каналом
В Панаме назвали единственный способ вернуть контроль над Панамским каналом - 28.02.2025, ПРАЙМ
В Панаме назвали единственный способ вернуть контроль над Панамским каналом
Соединенные Штаты не обладают никакой правовой возможностью вернуть себе управление Панамским каналом, единственный способ - это применение военной силы,... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T05:01+0300
2025-02-28T05:01+0300
общество
экономика
россия
сша
панама
панамский канал
дональд трамп
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ПАНАМА, 28 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не обладают никакой правовой возможностью вернуть себе управление Панамским каналом, единственный способ - это применение военной силы, которое станет вызовом для всех государств, ратифицировавших договор о нейтралитете, включая РФ, рассказал в интервью РИА Новости профессор права Панамского университета Мигель Эдмундо Дельгадо Пинеда. Президент США Дональд Трамп ранее в феврале заявил, что США продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии и должны вернуть себе контроль над Панамским каналом. "Для этого нет никакого юридического или правового обоснования. Единственный способ - применение военной силы, что абсолютно запрещено международным правом. И я убежден, что мы живем уже в совершенно иную эпоху, эпоху солидарности между народами, многополярности", - заявил Дельгадо. По словам собеседника агентства, такие объединения, как БРИКС, "Большая двадцатка", а также государства Глобального Юга демонстрируют изменения в мировой системе. Тем не менее часть элит США хотела бы вернуть утраченные позиции и "продолжает цепляться за колониальное прошлое". "Если такая попытка произойдет, это будет не только агрессия против Панамы, но и вызов для всех стран, подписавших договор о нейтралитете, включая такую дружественную нам державу, как Россия. Это будет угрожать международной стабильности и миру. Серия договоров, с самого начала и до договора 1977 года, не предусматривает никакой формы их отзыва", - указал правовед. США, как указал Дельгадо, прямо сейчас нарушают международные соглашения - имея договор о свободной торговле с Канадой и Мексикой, вводят односторонние пошлины, игнорируя обязательства, взятые на себя в рамках этих договоров. Угроза силового решения, по мнению профессора, является "очень отдаленным сценарием", поскольку Панамский канал и его нейтралитет представляют интерес не только для Панамы. "Кажется важным, что это интервью опубликуют в России, чтобы россияне понимали, что канал так же нейтрален для них и для жителей Европы. Вот уже несколько лет идет конфликт между Россией и Украиной, а канал, как всегда, продолжает демонстрировать свой нейтралитет, предоставляя возможность использования всем странам, которые того желают", - отметил Дельгадо. В качестве исторического примера нейтралитета панамский юрист привел эпизод Второй мировой войны, когда блокаду Северного моря советские подлодки прорвали, пройдя через Тихий океан, Панамский канал и Атлантику.
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40
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общество , россия, сша, панама, панамский канал, дональд трамп
Общество , Экономика, РОССИЯ, США, ПАНАМА, Панамский канал, Дональд Трамп
05:01 28.02.2025
 
В Панаме назвали единственный способ вернуть контроль над Панамским каналом

Панамский профессор Пинеда: США не могут вернуть себе управление Панамским каналом

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ПАНАМА, 28 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не обладают никакой правовой возможностью вернуть себе управление Панамским каналом, единственный способ - это применение военной силы, которое станет вызовом для всех государств, ратифицировавших договор о нейтралитете, включая РФ, рассказал в интервью РИА Новости профессор права Панамского университета Мигель Эдмундо Дельгадо Пинеда.
Президент США Дональд Трамп ранее в феврале заявил, что США продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии и должны вернуть себе контроль над Панамским каналом.
"Для этого нет никакого юридического или правового обоснования. Единственный способ - применение военной силы, что абсолютно запрещено международным правом. И я убежден, что мы живем уже в совершенно иную эпоху, эпоху солидарности между народами, многополярности", - заявил Дельгадо.
По словам собеседника агентства, такие объединения, как БРИКС, "Большая двадцатка", а также государства Глобального Юга демонстрируют изменения в мировой системе. Тем не менее часть элит США хотела бы вернуть утраченные позиции и "продолжает цепляться за колониальное прошлое".
"Если такая попытка произойдет, это будет не только агрессия против Панамы, но и вызов для всех стран, подписавших договор о нейтралитете, включая такую дружественную нам державу, как Россия. Это будет угрожать международной стабильности и миру. Серия договоров, с самого начала и до договора 1977 года, не предусматривает никакой формы их отзыва", - указал правовед.
США, как указал Дельгадо, прямо сейчас нарушают международные соглашения - имея договор о свободной торговле с Канадой и Мексикой, вводят односторонние пошлины, игнорируя обязательства, взятые на себя в рамках этих договоров.
Угроза силового решения, по мнению профессора, является "очень отдаленным сценарием", поскольку Панамский канал и его нейтралитет представляют интерес не только для Панамы.
"Кажется важным, что это интервью опубликуют в России, чтобы россияне понимали, что канал так же нейтрален для них и для жителей Европы. Вот уже несколько лет идет конфликт между Россией и Украиной, а канал, как всегда, продолжает демонстрировать свой нейтралитет, предоставляя возможность использования всем странам, которые того желают", - отметил Дельгадо.
В качестве исторического примера нейтралитета панамский юрист привел эпизод Второй мировой войны, когда блокаду Северного моря советские подлодки прорвали, пройдя через Тихий океан, Панамский канал и Атлантику.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСШАПАНАМАПанамский каналДональд Трамп
 
 
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