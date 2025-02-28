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У папы Римского произошел бронхиальный спазм, сообщили в Ватикане - 28.02.2025, ПРАЙМ
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У папы Римского произошел бронхиальный спазм, сообщили в Ватикане
У папы Римского произошел бронхиальный спазм, сообщили в Ватикане - 28.02.2025, ПРАЙМ
У папы Римского произошел бронхиальный спазм, сообщили в Ватикане
У папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, произошел бронхиальный спазм, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких, сообщила служба... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T22:37+0300
2025-02-28T22:38+0300
происшествия
папа римский франциск
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ВАТИКАН, 28 фев - ПРАЙМ. У папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, произошел бронхиальный спазм, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких, сообщила служба печати Святого престола. "Сегодня днем у Папы случился единичный приступ бронхоспазма, который, однако, вызвал эпизод рвоты с вдыханием и резкое ухудшение состояния дыхательной системы", - говорится в сообщении. Понтифику была сделана немедленная очистка бронхов и неинвазивная искусственная вентиляция легких "с хорошим ответом на газообмен", сообщила ватиканская пресс-служба.
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папа римский франциск
Происшествия, Папа Римский Франциск
22:37 28.02.2025 (обновлено: 22:38 28.02.2025)
 
У папы Римского произошел бронхиальный спазм, сообщили в Ватикане

Ватикан: у папы Римского произошел бронхиальный спазм, начата неинвазивная ИВЛ

© fotolia.com / MasterLu#Рим
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© fotolia.com / MasterLu
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ВАТИКАН, 28 фев - ПРАЙМ. У папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, произошел бронхиальный спазм, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких, сообщила служба печати Святого престола.
"Сегодня днем у Папы случился единичный приступ бронхоспазма, который, однако, вызвал эпизод рвоты с вдыханием и резкое ухудшение состояния дыхательной системы", - говорится в сообщении.
Папа Римский Франциск - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Состояние папы Римского немного улучшилось
24 февраля, 20:56
Понтифику была сделана немедленная очистка бронхов и неинвазивная искусственная вентиляция легких "с хорошим ответом на газообмен", сообщила ватиканская пресс-служба.
 
ПроисшествияПапа Римский Франциск
 
 
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