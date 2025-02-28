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У папы Римского произошел бронхиальный спазм, сообщили в Ватикане
У папы Римского произошел бронхиальный спазм, сообщили в Ватикане - 28.02.2025, ПРАЙМ
У папы Римского произошел бронхиальный спазм, сообщили в Ватикане
У папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, произошел бронхиальный спазм, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких, сообщила служба... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T22:37+0300
2025-02-28T22:37+0300
2025-02-28T22:38+0300
происшествия
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ВАТИКАН, 28 фев - ПРАЙМ. У папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, произошел бронхиальный спазм, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких, сообщила служба печати Святого престола. "Сегодня днем у Папы случился единичный приступ бронхоспазма, который, однако, вызвал эпизод рвоты с вдыханием и резкое ухудшение состояния дыхательной системы", - говорится в сообщении. Понтифику была сделана немедленная очистка бронхов и неинвазивная искусственная вентиляция легких "с хорошим ответом на газообмен", сообщила ватиканская пресс-служба.
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Происшествия, Папа Римский Франциск
У папы Римского произошел бронхиальный спазм, сообщили в Ватикане
Ватикан: у папы Римского произошел бронхиальный спазм, начата неинвазивная ИВЛ
ВАТИКАН, 28 фев - ПРАЙМ. У папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, произошел бронхиальный спазм, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких, сообщила служба печати Святого престола.
"Сегодня днем у Папы случился единичный приступ бронхоспазма, который, однако, вызвал эпизод рвоты с вдыханием и резкое ухудшение состояния дыхательной системы", - говорится в сообщении.
Состояние папы Римского немного улучшилось
Понтифику была сделана немедленная очистка бронхов и неинвазивная искусственная вентиляция легких "с хорошим ответом на газообмен", сообщила ватиканская пресс-служба.