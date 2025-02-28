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У папы Римского произошел бронхиальный спазм, сообщили в Ватикане

У папы Римского произошел бронхиальный спазм, сообщили в Ватикане - 28.02.2025, ПРАЙМ

У папы Римского произошел бронхиальный спазм, сообщили в Ватикане

У папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, произошел бронхиальный спазм, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких, сообщила служба... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T22:37+0300

2025-02-28T22:37+0300

2025-02-28T22:38+0300

происшествия

папа римский франциск

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ВАТИКАН, 28 фев - ПРАЙМ. У папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, произошел бронхиальный спазм, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких, сообщила служба печати Святого престола. "Сегодня днем у Папы случился единичный приступ бронхоспазма, который, однако, вызвал эпизод рвоты с вдыханием и резкое ухудшение состояния дыхательной системы", - говорится в сообщении. Понтифику была сделана немедленная очистка бронхов и неинвазивная искусственная вентиляция легких "с хорошим ответом на газообмен", сообщила ватиканская пресс-служба.

https://1prime.ru/20250224/papa-855213733.html

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папа римский франциск