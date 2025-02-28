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ЕС предложил Индии соглашения о свободной торговле и партнерстве в обороне

ЕС предложил Индии соглашения о свободной торговле и партнерстве в обороне - 28.02.2025, ПРАЙМ

ЕС предложил Индии соглашения о свободной торговле и партнерстве в обороне

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Индии, предложила Нью-Дели заключить соглашения о свободной торговле и стратегическом... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T11:17+0300

2025-02-28T11:17+0300

2025-02-28T11:17+0300

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Индии, предложила Нью-Дели заключить соглашения о свободной торговле и стратегическом партнерстве в области безопасности и обороны. Европейская комиссия во главе с Фон дер Ляйен в настоящее время находится в Индии с визитом для укрепления двусторонних контактов. "Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией могло бы стать крупнейшей сделкой такого рода в мире. Я прекрасно понимаю, что это будет нелегко. Но я также знаю, что… это партнерство приходит в нужный момент для нас. Вот почему мы договорились с премьер-министром Моди работать над этим в течение этого года. И вы можете рассчитывать на мою полную приверженность этой работе", - заявила глава Еврокомиссии. Она также добавила, что Брюссель хотел бы заключить с Индией и стратегическое партнерство в области безопасности и обороны. "Я могу объявить, что мы изучаем будущее партнерство в области безопасности и обороны с Индией по образцу партнерств, которые у нас есть с Японией и Южной Кореей. Это поможет нам активизировать нашу работу по противодействию общим угрозам, будь то трансграничный терроризм, угрозы безопасности на море, кибератаки или новое явление, которое мы наблюдаем: атаки на нашу критическую инфраструктуру", - заявила она. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Индию, в рамках которого она намерена просить помощи с поддержанием санкционного режима против России, - это позор для комиссии и для всего Запада.

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