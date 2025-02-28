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В российских аэропортах вырос пассажиропоток

В российских аэропортах вырос пассажиропоток - 28.02.2025, ПРАЙМ

В российских аэропортах вырос пассажиропоток

Пассажиропоток аэропортов РФ в январе вырос на 0,4% по сравнению с январем прошлого года, до 15,1 миллиона человек, сообщила Росавиация. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T19:52+0300

2025-02-28T19:52+0300

2025-02-28T19:52+0300

экономика

пассажиропоток

росавиация

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов РФ в январе вырос на 0,4% по сравнению с январем прошлого года, до 15,1 миллиона человек, сообщила Росавиация. "Пассажиропоток российских аэропортов в январе вырос к аналогичному периоду 2024 года на 0,4% до 15,1 млн человек", - отмечает ведомство. Эксперты рассказали РИА Новости, с чем связан такой небольшой рост авиаперевозок и как нарастить пассажиропоток. "Нарастить пассажиропоток сейчас можно только за счёт увеличения количества воздушных судов. Возможности по росту налёта и занятости кресел практически исчерпаны… Так что одна надежда на авиапром", - рассказал основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. По его мнению, есть несколько способов в краткосрочной перспективе нарастить авиаперевозки: допуск на внутренние линии иностранных перевозчиков и мокрый лизинг внутри страны. Однако он допускает, что они могут и не дать эффекта. "Будет больше самолётов - будут выше объемные показатели, это очевидная зависимость. Но если мы говорим о краткосрочной перспективе, то инструментов, с помощью которых можно ещё больше "уплотнить" самолёты, практически нет", - рассказал исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, добавив, что, возможно, поможет применение овербукинка. "В нынешней ситуации, на мой личный взгляд, важно обеспечить устойчивость функционирования авиатранспортной системы. Пусть пассажиропоток не будет расти, но обеспечение безопасности полетов и финансовой устойчивости компаний - достойные результаты для нынешней непростой внешней ситуации", - добавил он. "Источники роста при таком показателе загрузки кресел - это увеличение флота (нужны новые самолеты)", - считает еще один эксперт в отрасли. По его мнению, очистка самолетов от двойной регистрации и перераспределение бортов по направлениям могут помочь нарастить авиаперевозки.

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пассажиропоток, росавиация