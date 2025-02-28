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Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии
Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии - 28.02.2025, ПРАЙМ
Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии
Военные пенсионеры в России в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии, а также доплаты к пенсии за январь и февраль, сообщил РИА Новости первый зампред... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T02:27+0300
2025-02-28T02:27+0300
экономика
москва
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Военные пенсионеры в России в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии, а также доплаты к пенсии за январь и февраль, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "С 1 марта 2025 года военные пенсионеры и приравненные к ним категории получат увеличенные выплаты. Помимо обычных пенсий, адресаты получат и доплаты за январь и февраль, поскольку индексация была введена "задним числом". Общая индексация составит 9,5%. С марта понижающий коэффициент денежного довольствия для военных пенсионеров составит 93,59%, соответственно, вырастет итоговая выплата", - сказал Журавлев. По его словам, перерасчёты будут произведены автоматически, военным пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. Депутат отметил, что понижающий коэффициент на военные пенсии в стране был введен еще с 2012 года, и поначалу на руки получали лишь чуть больше половины начисленного денежного довольствия, с тех пор ситуация постепенно исправляется, и коэффициент сейчас достиг уже 93,59% с учетом последнего внепланового повышения, инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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москва, владимир путин, госдума
Экономика, МОСКВА, Владимир Путин, Госдума
02:27 28.02.2025
 
Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии

Депутат Журавлев: военные пенсионеры в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Военные пенсионеры в России в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии, а также доплаты к пенсии за январь и февраль, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
"С 1 марта 2025 года военные пенсионеры и приравненные к ним категории получат увеличенные выплаты. Помимо обычных пенсий, адресаты получат и доплаты за январь и февраль, поскольку индексация была введена "задним числом". Общая индексация составит 9,5%. С марта понижающий коэффициент денежного довольствия для военных пенсионеров составит 93,59%, соответственно, вырастет итоговая выплата", - сказал Журавлев.
По его словам, перерасчёты будут произведены автоматически, военным пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений.
Депутат отметил, что понижающий коэффициент на военные пенсии в стране был введен еще с 2012 года, и поначалу на руки получали лишь чуть больше половины начисленного денежного довольствия, с тех пор ситуация постепенно исправляется, и коэффициент сейчас достиг уже 93,59% с учетом последнего внепланового повышения, инициированного президентом России Владимиром Путиным.
 
ЭкономикаМОСКВАВладимир ПутинГосдума
 
 
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