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Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии

Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии - 28.02.2025, ПРАЙМ

Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии

Военные пенсионеры в России в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии, а также доплаты к пенсии за январь и февраль, сообщил РИА Новости первый зампред... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T02:27+0300

2025-02-28T02:27+0300

2025-02-28T02:27+0300

экономика

москва

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Военные пенсионеры в России в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии, а также доплаты к пенсии за январь и февраль, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "С 1 марта 2025 года военные пенсионеры и приравненные к ним категории получат увеличенные выплаты. Помимо обычных пенсий, адресаты получат и доплаты за январь и февраль, поскольку индексация была введена "задним числом". Общая индексация составит 9,5%. С марта понижающий коэффициент денежного довольствия для военных пенсионеров составит 93,59%, соответственно, вырастет итоговая выплата", - сказал Журавлев. По его словам, перерасчёты будут произведены автоматически, военным пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. Депутат отметил, что понижающий коэффициент на военные пенсии в стране был введен еще с 2012 года, и поначалу на руки получали лишь чуть больше половины начисленного денежного довольствия, с тех пор ситуация постепенно исправляется, и коэффициент сейчас достиг уже 93,59% с учетом последнего внепланового повышения, инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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москва, владимир путин, госдума