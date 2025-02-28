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Назван срок, когда можно забрать накопительную часть пенсии

Назван срок, когда можно забрать накопительную часть пенсии - 28.02.2025, ПРАЙМ

Назван срок, когда можно забрать накопительную часть пенсии

Когда можно забрать накопительную часть пенсии, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой “Бухгалтерский учет и аудит” экономического факультета РУДН Лариса... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T02:02+0300

2025-02-28T02:02+0300

2025-02-28T02:02+0300

накопительная система

общество

лариса сорокина

рудн

социальный фонд

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Когда можно забрать накопительную часть пенсии, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой “Бухгалтерский учет и аудит” экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.Она напомнила, что накопительная часть пенсии формировалась с 2002 по 2013 годы. В этот период работодатели отчисляли страховщикам (Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд) определенный процент от зарплаты своих работников.При этом, как отмечает Сорокина, ежемесячные взносы работодателей на обязательное пенсионное страхование, в том числе на накопительную пенсию своих работников являются затратами работодателя и не уменьшают сумму начисленной заработной платы работников. Индивидуальные предприниматели тоже участвовали в формировании накопительной пенсии.С 2002 до 2005 года накопительная часть формировалась у работающих мужчин 1953 года рождения и моложе и у работающих женщин 1957 года рождения и моложе. С 2005 года по 2013 год участвовать в системе обязательного пенсионного страхования в части накопительной пенсии могли только граждане 1967 года рождения и моложе. Участие тех, кто старше, было добровольным. С 2014 года обязательные отчисления работодателей в накопительную систему отменили.В отличие от страховой пенсии, возраст выплат по накопительной части не изменился: для мужчин 60 лет, для женщин - 55 лет. В 2025 году смогут получать накопительную пенсию женщины 1970 года рождения и мужчины 1965 года рождения.Чтобы получить эту часть пенсии, нужно подать заявление в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Всю сумму сразу можно получить, если она не превышает 412 тысяч рублей, если больше, то начисляют ежемесячные выплаты.

https://1prime.ru/20241123/pensiya-853041808.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

накопительная система, общество , лариса сорокина, рудн, социальный фонд