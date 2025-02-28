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Песков раскрыл, откуда ждать подробности переговоров РФ и США в Стамбуле

Песков раскрыл, откуда ждать подробности переговоров РФ и США в Стамбуле - 28.02.2025, ПРАЙМ

Песков раскрыл, откуда ждать подробности переговоров РФ и США в Стамбуле

Подробности о переговорах России и США в Стамбуле будут озвучены по линии дипломатических ведомств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T12:59+0300

2025-02-28T12:59+0300

2025-02-28T12:59+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Подробности о переговорах России и США в Стамбуле будут озвучены по линии дипломатических ведомств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Все-таки делегации были на уровне наших дипломатических ведомств, поэтому информацию нужно ожидать оттуда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, о чем шла речь на переговорах в Стамбуле и о чем стороны смогли договориться. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало.

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дмитрий песков, сша, стамбул, рф