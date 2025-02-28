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В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле - 28.02.2025, ПРАЙМ
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В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле
В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле - 28.02.2025, ПРАЙМ
В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле
В рамках встречи Москвы и Вашингтона в Стамбуле стороны согласовали шаги по обеспечению финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T13:47+0300
2025-02-28T13:55+0300
политика
россия
турция
переговоры
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В рамках встречи Москвы и Вашингтона в Стамбуле стороны согласовали шаги по обеспечению финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе. Об этом говорится в заявлении МИД России.Стороны также затронули вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США, с целью возврата шести объектов недвижимости, к которым было незаконно обращено в период с 2016 по 2018 годы."Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран", - отмечается в заявлении.В ходе встречи российская сторона предложила рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения. Обсуждение прошло в дружественной и деловой атмосфере, и стороны договорились продолжить диалог по этим вопросам, заключили в ведомстве.Ранее сообщалось, что переговоры длились почти шесть с половиной часов.
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россия, турция, переговоры
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, переговоры
13:47 28.02.2025 (обновлено: 13:55 28.02.2025)
 
В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле

МИД: Россия и США в Стамбуле согласовали шаги по финансированию дипмиссий

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В рамках встречи Москвы и Вашингтона в Стамбуле стороны согласовали шаги по обеспечению финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе. Об этом говорится в заявлении МИД России.
Стороны также затронули вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США, с целью возврата шести объектов недвижимости, к которым было незаконно обращено в период с 2016 по 2018 годы.
"Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран", - отмечается в заявлении.
В ходе встречи российская сторона предложила рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения. Обсуждение прошло в дружественной и деловой атмосфере, и стороны договорились продолжить диалог по этим вопросам, заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что переговоры длились почти шесть с половиной часов.
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Переговоры России и США в Стамбуле завершились
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