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Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы
Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы - 28.02.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщает... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T17:44+0300
2025-02-28T17:44+0300
2025-02-28T17:44+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Четвертого марта Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом", - говорится в сообщении. Уточняется, что будут обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.
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мьянма, владимир путин
Политика, МЬЯНМА, Владимир Путин
Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы
Путин проведет переговоры с премьером Мьянмы, который посетит Россию
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Четвертого марта Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будут обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.
РФ и Мьянма подпишут весной соглашение об отмене виз, сообщил Решетников