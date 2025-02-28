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Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы
Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы - 28.02.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщает... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T17:44+0300
2025-02-28T17:44+0300
политика
мьянма
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Четвертого марта Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом", - говорится в сообщении. Уточняется, что будут обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.
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мьянма, владимир путин
Политика, МЬЯНМА, Владимир Путин
17:44 28.02.2025
 
Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы

Путин проведет переговоры с премьером Мьянмы, который посетит Россию

© Фото : Unsplash/Eric StoneЯнгон, Мьянма
Янгон, Мьянма - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© Фото : Unsplash/Eric Stone
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Четвертого марта Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будут обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.
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