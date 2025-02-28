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"Ваши проблемы начинаются прямо сейчас". Трамп обрушился на Зеленского

"Ваши проблемы начинаются прямо сейчас". Трамп обрушился на Зеленского - 28.02.2025, ПРАЙМ

"Ваши проблемы начинаются прямо сейчас". Трамп обрушился на Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не имеет сильных позиций в переговорах с Вашингтоном, и "прямо сейчас" у нее начинаются проблемы. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T21:10+0300

2025-02-28T21:10+0300

2025-02-28T21:39+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

переговоры

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ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не имеет сильных позиций в переговорах с Вашингтоном, и "прямо сейчас" у нее начинаются проблемы."У вас нет козырей в переговорах с нами, и прямо сейчас у вас начинаются проблемы," - сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому на встрече в Белом доме.Президент США выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию."Это путь к миру. Это путь к решению проблемы. Я чувствую, что как глава этой страны обязан этим заниматься. К тому же, мы очень сильно вовлечены. Мы ввязались в это, и это очень плохо, потому что вовлечения не должно было быть – ведь и самой войны быть не должно было", – сказал он на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.Трамп также заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности, но если это не удастся, боевые действия продолжатся."Я за обе стороны. Я хочу решить этот вопрос. Я в центре, я хочу урегулировать ситуацию. Можно говорить плохие вещи о ком-то другом, но я хочу, чтобы это было решено. Если мы сможем достичь соглашения – отлично. Если не сможем, им придется сражаться дальше, и кто знает, что случится", – подчеркнул он.Также Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону."Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с Третьей мировой войной... То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.Американский лидер отметил, что Зеленский , что тот не вправе диктовать, как США должны себя чувствовать по отношению к конфликту на Украине, так как Вашингтон пытается его решить."Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это. Вы не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо. Мы будем чувствовать себя сильными, мы будем чувствовать себя очень хорошо", - заявил Трамп.Трамп потребовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня, когда до этого дойдет."Вы говорите: я не хочу прекращения огня, я хочу двигаться, я хочу того. Послушайте, если вы сможете прийти к прекращению огня прямо сейчас, вы согласитесь, чтобы пули перестали летать", - сказал Трамп.Встреча Зеленского с Трампом прошла на повышенных тонах. Президент США заявил, что у Украины большие проблемы, и она не выигрывает в конфликте. Зеленский заявил, что ВСУ держится в одиночку."Вы не в одиночку, мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов", - сказал Трамп."Будет очень тяжело вести дела таким образом. Вы должны быть благодарны, у вас нет козырей. Люди умирают, у вас не хватает солдат", - сказал Трамп Зеленскому.Президент США заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы."Всегда приходится идти на компромиссы. Без компромиссов невозможно заключить ни одну сделку. Так что, безусловно, ему придется пойти на некоторые компромиссы," - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных уступках Украины в переговорах с Россией.Вместе с тем Трамп заявил, что Украина испытывает нехватку военных, комментируя отказ ее руководства от идеи прекращения огня."У вас заканчиваются солдаты… и при этом вы говорите нам, что не хотите прекращения огня," – сказал Трамп Зеленскому.Американский лидер также выразил недовольство позицией Киева и подчеркнул, что Зеленский не демонстрирует признательности США за поддержку. "Вы вовсе не проявляете благодарности. Это не очень хорошо. По правде говоря, это не очень хорошо," – заявил он.Трамп также указал, что Зеленскому надлежит выразить признательность Вашингтону. "Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну," – добавил он.Президент США заявил Зеленскому, что без военной помощи от Соединенных Штатов конфликт на Украине закончился бы за две недели или за еще более короткий срок."Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы через две недели... может быть, меньше", - заявил Трамп Зеленскому на встрече во время их словесной перепалки, передают журналисты пресс-пула Белого дома.

https://1prime.ru/20250228/oruzhie-855364319.html

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дональд трамп, владимир зеленский, переговоры