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Власти изучат меры допподдержки турбизнеса в Анапе и Темрюкском районе
Власти изучат меры допподдержки турбизнеса в Анапе и Темрюкском районе - 28.02.2025, ПРАЙМ
Власти изучат меры допподдержки турбизнеса в Анапе и Темрюкском районе
Власти РФ рассматривают варианты оказания дополнительных мер господдержки участникам туристического рынка в Анапе и Темрюкском районе для проведения курортного... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T13:35+0300
2025-02-28T13:35+0300
2025-02-28T13:35+0300
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виталий савельев
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Власти РФ рассматривают варианты оказания дополнительных мер господдержки участникам туристического рынка в Анапе и Темрюкском районе для проведения курортного сезона, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "В рамках обсуждения перспектив проведения курортного сезона рассматриваются варианты оказания дополнительных мер господдержки участникам туристического рынка в Анапе и Темрюкском районе. Напомню, что решение о старте и формате курортного сезона будет приниматься Роспотребнадзором на основе результатов анализа проб и их соответствия нормативам. Прогнозы по рискам в Сочи, Сочинском районе (Джубга, Туапсе, Геленджик и др.), Крыму и Севастополе благоприятны. По Анапе и Темрюкскому району оценку по допуску пляжей к сезону будем проводить дополнительно", - приводит слова Савельева пресс-служба правительства РФ. Ранее Савельев сообщал, что решения об открытии летнего туристического сезона в Черном море примут после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора, предварительная оценка будет проведена до 1 марта текущего года. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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россия, анапа, туризм, виталий савельев
РОССИЯ, АНАПА, Туризм, Виталий Савельев
Власти изучат меры допподдержки турбизнеса в Анапе и Темрюкском районе
Савельев: власти изучат меры допподдержки турбизнеса в Анапе и Темрюкском районе
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Власти РФ рассматривают варианты оказания дополнительных мер господдержки участникам туристического рынка в Анапе и Темрюкском районе для проведения курортного сезона, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"В рамках обсуждения перспектив проведения курортного сезона рассматриваются варианты оказания дополнительных мер господдержки участникам туристического рынка в Анапе и Темрюкском районе. Напомню, что решение о старте и формате курортного сезона будет приниматься Роспотребнадзором на основе результатов анализа проб и их соответствия нормативам. Прогнозы по рискам в Сочи, Сочинском районе (Джубга, Туапсе, Геленджик и др.), Крыму и Севастополе благоприятны. По Анапе и Темрюкскому району оценку по допуску пляжей к сезону будем проводить дополнительно", - приводит слова Савельева пресс-служба правительства РФ.
Ранее Савельев сообщал, что решения об открытии летнего туристического сезона в Черном море примут после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора, предварительная оценка будет проведена до 1 марта текущего года.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
МЭР предложил перенести сроки уплаты страховых взносов турбизнесом Анапы