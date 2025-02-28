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Авиакомпания "Туркменистан" продлила приостановку полетов в Москву

Авиакомпания "Туркменистан" продлила приостановку полетов в Москву - 28.02.2025, ПРАЙМ

Авиакомпания "Туркменистан" продлила приостановку полетов в Москву

Авиакомпания "Туркменистан" продлила приостановку рейсов из Ашхабада в Москву до 31 марта, сообщила в пятницу пресс-служба генерального агента перевозчика в РФ. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T12:15+0300

2025-02-28T12:15+0300

2025-02-28T12:15+0300

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АШХАБАД, 28 фев – ПРАЙМ. Авиакомпания "Туркменистан" продлила приостановку рейсов из Ашхабада в Москву до 31 марта, сообщила в пятницу пресс-служба генерального агента перевозчика в РФ. "Авиакомпания "Туркменистан" сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад отменены в период по 31 марта 2025 года", – говорится в сообщении. Двадцать восьмого декабря прошлого года перевозчик сообщил об отмене регулярных рейсов по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад. О причинах отмены рейсов не сообщалось. На сегодняшний день Москву и Ашхабад соединяет единственный прямой рейс, его осуществляет российская авиакомпания S7.

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бизнес, россия, авиакомпании