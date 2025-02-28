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В России снизят пошлину на экспорт пшеницы - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России снизят пошлину на экспорт пшеницы
В России снизят пошлину на экспорт пшеницы - 28.02.2025, ПРАЙМ
В России снизят пошлину на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 5 по 11 марта снизится до 2177,7 рубля за тонну, на ячмень - 680,9 рубля, а на кукурузу - до 1715,8 рубля за... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T18:21+0300
2025-02-28T18:22+0300
экономика
минсельхоз
пошлина на экспорт пшеницы
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 5 по 11 марта снизится до 2177,7 рубля за тонну, на ячмень - 680,9 рубля, а на кукурузу - до 1715,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 241,3 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - при цене 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 26 февраля по 4 марта, составляет 2742,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 1169,2 рубля за тонну, кукурузы - 2301,9 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы
Экономика, Минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы
18:21 28.02.2025 (обновлено: 18:22 28.02.2025)
 
В России снизят пошлину на экспорт пшеницы

МСХ: пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 5 марта снизится до 2177,7 руб за тонну

© fotolia.com / lilyУрожай пшеницы.
Урожай пшеницы. - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© fotolia.com / lily
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 5 по 11 марта снизится до 2177,7 рубля за тонну, на ячмень - 680,9 рубля, а на кукурузу - до 1715,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 241,3 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - при цене 220,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 26 февраля по 4 марта, составляет 2742,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 1169,2 рубля за тонну, кукурузы - 2301,9 рубля.
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13:31
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
 
ЭкономикаМинсельхозпошлина на экспорт пшеницы
 
 
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