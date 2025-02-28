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В России снизят пошлину на экспорт пшеницы

В России снизят пошлину на экспорт пшеницы - 28.02.2025, ПРАЙМ

В России снизят пошлину на экспорт пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 5 по 11 марта снизится до 2177,7 рубля за тонну, на ячмень - 680,9 рубля, а на кукурузу - до 1715,8 рубля за... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T18:21+0300

2025-02-28T18:21+0300

2025-02-28T18:22+0300

экономика

минсельхоз

пошлина на экспорт пшеницы

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 5 по 11 марта снизится до 2177,7 рубля за тонну, на ячмень - 680,9 рубля, а на кукурузу - до 1715,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 241,3 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - при цене 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 26 февраля по 4 марта, составляет 2742,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 1169,2 рубля за тонну, кукурузы - 2301,9 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://1prime.ru/20250228/poshliny-855350257.html

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минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы