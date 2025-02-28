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Китай готов ответить на новые пошлины США, заявили в минкоммерции КНР - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Китай готов ответить на новые пошлины США, заявили в минкоммерции КНР
Китай готов ответить на новые пошлины США, заявили в минкоммерции КНР - 28.02.2025, ПРАЙМ
Китай готов ответить на новые пошлины США, заявили в минкоммерции КНР
Пекин примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, заявили в министерстве коммерции КНР в ответ на планы Вашингтона по введению... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T08:36+0300
2025-02-28T08:36+0300
политика
мировая экономика
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ПЕКИН, 28 фев - ПРАЙМ. Пекин примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, заявили в министерстве коммерции КНР в ответ на планы Вашингтона по введению новых тарифов на китайские товары. Ранее Дональд Трамп, президент США, анонсировал введение с 4 марта дополнительных 10-процентных пошлин на товары, импортируемые из Китая.Китайское ведомство выразило надежду на то, что США пересмотрят свою позицию и вернутся к равноправному диалогу для урегулирования разногласий, избегая дальнейшего обострения ситуации."Если США будут настаивать на своем, Китай примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов", - подчеркивается в заявлении. В ведомстве также отметили, что односторонние тарифы идут вразрез с правилами ВТО, наносят ущерб многосторонней торговой системе, увеличивают издержки для американских компаний и потребителей, а также дестабилизируют глобальные производственные цепочки."Китай решительно выступает против этого", - добавили в минкоммерции КНР. Ранее президент США подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, при этом для китайских товаров вводятся дополнительные 10-процентные пошлины к уже существующим.В ответ на действия США, Китай 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также 10% на ряд других американских товаров.По мнению заместителя директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мина, новый виток торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".
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мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, вто
Политика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп, ВТО
08:36 28.02.2025
 
Китай готов ответить на новые пошлины США, заявили в минкоммерции КНР

Минкоммерции КНР: Китай примет контрмеры, если США введут новые пошлины

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ПЕКИН, 28 фев - ПРАЙМ. Пекин примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, заявили в министерстве коммерции КНР в ответ на планы Вашингтона по введению новых тарифов на китайские товары.
Ранее Дональд Трамп, президент США, анонсировал введение с 4 марта дополнительных 10-процентных пошлин на товары, импортируемые из Китая.
Китайское ведомство выразило надежду на то, что США пересмотрят свою позицию и вернутся к равноправному диалогу для урегулирования разногласий, избегая дальнейшего обострения ситуации.
"Если США будут настаивать на своем, Китай примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов", - подчеркивается в заявлении.
В ведомстве также отметили, что односторонние тарифы идут вразрез с правилами ВТО, наносят ущерб многосторонней торговой системе, увеличивают издержки для американских компаний и потребителей, а также дестабилизируют глобальные производственные цепочки.
"Китай решительно выступает против этого", - добавили в минкоммерции КНР.
Ранее президент США подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, при этом для китайских товаров вводятся дополнительные 10-процентные пошлины к уже существующим.
В ответ на действия США, Китай 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также 10% на ряд других американских товаров.
По мнению заместителя директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мина, новый виток торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
Трамп утвердил план введения пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Вчера, 17:19
 
ПолитикаМировая экономикаКИТАЙСШАПекинДональд ТрампВТО
 
 
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