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Китай готов ответить на новые пошлины США, заявили в минкоммерции КНР

Китай готов ответить на новые пошлины США, заявили в минкоммерции КНР - 28.02.2025, ПРАЙМ

Китай готов ответить на новые пошлины США, заявили в минкоммерции КНР

Пекин примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, заявили в министерстве коммерции КНР в ответ на планы Вашингтона по введению... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T08:36+0300

2025-02-28T08:36+0300

2025-02-28T08:36+0300

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ПЕКИН, 28 фев - ПРАЙМ. Пекин примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, заявили в министерстве коммерции КНР в ответ на планы Вашингтона по введению новых тарифов на китайские товары. Ранее Дональд Трамп, президент США, анонсировал введение с 4 марта дополнительных 10-процентных пошлин на товары, импортируемые из Китая.Китайское ведомство выразило надежду на то, что США пересмотрят свою позицию и вернутся к равноправному диалогу для урегулирования разногласий, избегая дальнейшего обострения ситуации."Если США будут настаивать на своем, Китай примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов", - подчеркивается в заявлении. В ведомстве также отметили, что односторонние тарифы идут вразрез с правилами ВТО, наносят ущерб многосторонней торговой системе, увеличивают издержки для американских компаний и потребителей, а также дестабилизируют глобальные производственные цепочки."Китай решительно выступает против этого", - добавили в минкоммерции КНР. Ранее президент США подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, при этом для китайских товаров вводятся дополнительные 10-процентные пошлины к уже существующим.В ответ на действия США, Китай 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также 10% на ряд других американских товаров.По мнению заместителя директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мина, новый виток торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".

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мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, вто