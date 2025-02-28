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Советник Трампа объяснил цель введения пошлин на импорт
Советник Трампа объяснил цель введения пошлин на импорт - 28.02.2025, ПРАЙМ
Советник Трампа объяснил цель введения пошлин на импорт
Президент США Дональд Трамп с помощью добивается реструктуризации мировой торговли, чтобы предотвратить дальнейшее "разграбление" страны, заявил советник Трампа | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T09:22+0300
2025-02-28T09:22+0300
2025-02-28T09:22+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с помощью добивается реструктуризации мировой торговли, чтобы предотвратить дальнейшее "разграбление" страны, заявил советник Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро. Как отметил Наварро в интервью изданию Daily Caller, Трамп хотел бы, чтобы США вернулись к той эпохе, когда там не взимался подоходный налог, а правительство финансировалось за счет пошлин. "Вот чего добивается президент Трамп, таким образом провести фундаментальную реструктуризацию мировой торговой среды, чтобы Америка больше не разграблялась... Пошлины являются ключевым инструментом достижения этой цели", - подчеркнул он. Ранее Трамп заявлял, что введение пошлин на импортируемые товары может позволить стране в перспективе полностью отказаться от подоходного налога.
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сша, дональд трамп, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины
Советник Трампа объяснил цель введения пошлин на импорт
Советник Трампа Наварро: США с помощью пошлин хотят перестроить мировую торговлю
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с помощью добивается реструктуризации мировой торговли, чтобы предотвратить дальнейшее "разграбление" страны, заявил советник Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро.
Как отметил Наварро в интервью изданию Daily Caller, Трамп хотел бы, чтобы США вернулись к той эпохе, когда там не взимался подоходный налог, а правительство финансировалось за счет пошлин.
"Вот чего добивается президент Трамп, таким образом провести фундаментальную реструктуризацию мировой торговой среды, чтобы Америка больше не разграблялась... Пошлины являются ключевым инструментом достижения этой цели", - подчеркнул он.
Ранее Трамп заявлял, что введение пошлин на импортируемые товары может позволить стране в перспективе полностью отказаться от подоходного налога.
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