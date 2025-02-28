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Еврокомиссар спрогнозировал падение мирового ВВП из-за импортных пошлин США - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Еврокомиссар спрогнозировал падение мирового ВВП из-за импортных пошлин США
Еврокомиссар спрогнозировал падение мирового ВВП из-за импортных пошлин США - 28.02.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссар спрогнозировал падение мирового ВВП из-за импортных пошлин США
Введение новых импортных пошлин в США может привести к падению мировой экономики на 7% в среднесрочной перспективе, что сопоставимо с совокупным ВВП Франции и... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T11:07+0300
2025-02-28T11:07+0300
экономика
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РИМ, 28 фев - ПРАЙМ. Введение новых импортных пошлин в США может привести к падению мировой экономики на 7% в среднесрочной перспективе, что сопоставимо с совокупным ВВП Франции и Германии. Об этом заявил журналистам еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис со ссылкой на оценки Международного валютного фонда (МВФ). Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25-процентные пошлины на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, но готов жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл."Мы принимаем к сведению и сожалеем о его (Трампа - ред.) заявлениях относительно намерения ввести пошлины против Европейского союза. Мы считаем их неоправданными. Это станет проблемой для экономического роста как в Европе, так и в США. И в других странах тоже. Существует риск глобального экономического раздробления. По оценкам МВФ, в среднесрочной перспективе мировой ВВП сократится на 7%. Это все равно что потерять совокупный ВВП Германии и Франции. Негативное влияние очевидно", - заявил Домбровскис. Он также подчеркнул, что Европа стремится избежать этого сценария и придерживается "положительного подхода" в отношениях с США, но готова к решительным действиям."Мы готовы при необходимости жестко и соразмерно отреагировать введением встречных пошлин. Мы будем защищать наши компании, наших работников и наших потребителей", - заключил еврокомиссар.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, мвф, ес
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, МВФ, ЕС
11:07 28.02.2025
 
Еврокомиссар спрогнозировал падение мирового ВВП из-за импортных пошлин США

Домбровскис: новые пошлины США могут привести к падению мирового ВВП на 7%

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
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РИМ, 28 фев - ПРАЙМ. Введение новых импортных пошлин в США может привести к падению мировой экономики на 7% в среднесрочной перспективе, что сопоставимо с совокупным ВВП Франции и Германии. Об этом заявил журналистам еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис со ссылкой на оценки Международного валютного фонда (МВФ).
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25-процентные пошлины на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, но готов жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Мы принимаем к сведению и сожалеем о его (Трампа - ред.) заявлениях относительно намерения ввести пошлины против Европейского союза. Мы считаем их неоправданными. Это станет проблемой для экономического роста как в Европе, так и в США. И в других странах тоже. Существует риск глобального экономического раздробления. По оценкам МВФ, в среднесрочной перспективе мировой ВВП сократится на 7%. Это все равно что потерять совокупный ВВП Германии и Франции. Негативное влияние очевидно", - заявил Домбровскис.
Он также подчеркнул, что Европа стремится избежать этого сценария и придерживается "положительного подхода" в отношениях с США, но готова к решительным действиям.
"Мы готовы при необходимости жестко и соразмерно отреагировать введением встречных пошлин. Мы будем защищать наши компании, наших работников и наших потребителей", - заключил еврокомиссар.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
Китай готов ответить на новые пошлины США, заявили в минкоммерции КНР
08:36
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд ТрампМВФЕС
 
 
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