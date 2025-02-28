https://1prime.ru/20250228/poshliny-855350257.html

Экс-глава минфина Польши высказался о последствиях взаимных пошлин ЕС и США

Экс-глава минфина Польши высказался о последствиях взаимных пошлин ЕС и США - 28.02.2025, ПРАЙМ

Экс-глава минфина Польши высказался о последствиях взаимных пошлин ЕС и США

Взаимное введение пошлин на различные товары сильнее ударит по Европейскому союзу, чем по США, заявил польский сенатор, экс-министр финансов Марек Боровский. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T13:31+0300

2025-02-28T13:31+0300

2025-02-28T13:31+0300

экономика

ес

сша

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

ВАРШАВА, 28 фев - ПРАЙМ. Взаимное введение пошлин на различные товары сильнее ударит по Европейскому союзу, чем по США, заявил польский сенатор, экс-министр финансов Марек Боровский. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. "Товарооборот между Европой и Соединенными Штатами не равный. Мы больше экспортируем в США, чем импортируем. В связи с этим наложение пошлин будет более болезненно для Европы, чем для Соединенных Штатов", - заявил Боровский в эфире радиостанции RMF FM. При этом он отметил, что введение пошлин на европейские товары спровоцирует рост цен в США. "Политика Трампа в части пошлин обоюдоострая. Я не знаю, отдает ли он себе в этом отчет. Он обещал американцам снижение цен, но из-за роста пошлин на импорт он будет цены увеличивать", - сказал Боровский. Активность Трампа в отношении внешнеторговых пошлин не ограничивается Европой. Так, американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

https://1prime.ru/20250227/poshliny-855333453.html

сша

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, сша, польша