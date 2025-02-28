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Экс-глава минфина Польши высказался о последствиях взаимных пошлин ЕС и США - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Экс-глава минфина Польши высказался о последствиях взаимных пошлин ЕС и США
Экс-глава минфина Польши высказался о последствиях взаимных пошлин ЕС и США - 28.02.2025, ПРАЙМ
Экс-глава минфина Польши высказался о последствиях взаимных пошлин ЕС и США
Взаимное введение пошлин на различные товары сильнее ударит по Европейскому союзу, чем по США, заявил польский сенатор, экс-министр финансов Марек Боровский. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T13:31+0300
2025-02-28T13:31+0300
экономика
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ВАРШАВА, 28 фев - ПРАЙМ. Взаимное введение пошлин на различные товары сильнее ударит по Европейскому союзу, чем по США, заявил польский сенатор, экс-министр финансов Марек Боровский. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. "Товарооборот между Европой и Соединенными Штатами не равный. Мы больше экспортируем в США, чем импортируем. В связи с этим наложение пошлин будет более болезненно для Европы, чем для Соединенных Штатов", - заявил Боровский в эфире радиостанции RMF FM. При этом он отметил, что введение пошлин на европейские товары спровоцирует рост цен в США. "Политика Трампа в части пошлин обоюдоострая. Я не знаю, отдает ли он себе в этом отчет. Он обещал американцам снижение цен, но из-за роста пошлин на импорт он будет цены увеличивать", - сказал Боровский. Активность Трампа в отношении внешнеторговых пошлин не ограничивается Европой. Так, американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
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ес, сша, польша
Экономика, ЕС, США, ПОЛЬША
13:31 28.02.2025
 
Экс-глава минфина Польши высказался о последствиях взаимных пошлин ЕС и США

Боровский: взаимное введение пошлин сильнее ударит по ЕС, чем по США

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 28 фев - ПРАЙМ. Взаимное введение пошлин на различные товары сильнее ударит по Европейскому союзу, чем по США, заявил польский сенатор, экс-министр финансов Марек Боровский.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.
"Товарооборот между Европой и Соединенными Штатами не равный. Мы больше экспортируем в США, чем импортируем. В связи с этим наложение пошлин будет более болезненно для Европы, чем для Соединенных Штатов", - заявил Боровский в эфире радиостанции RMF FM.
При этом он отметил, что введение пошлин на европейские товары спровоцирует рост цен в США. "Политика Трампа в части пошлин обоюдоострая. Я не знаю, отдает ли он себе в этом отчет. Он обещал американцам снижение цен, но из-за роста пошлин на импорт он будет цены увеличивать", - сказал Боровский.
Активность Трампа в отношении внешнеторговых пошлин не ограничивается Европой. Так, американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
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