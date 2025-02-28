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Вашингтон выдал агреман на назначение нового посла России в США - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Вашингтон выдал агреман на назначение нового посла России в США
Вашингтон выдал агреман на назначение нового посла России в США - 28.02.2025, ПРАЙМ
Вашингтон выдал агреман на назначение нового посла России в США
Вашингтон передал Москве ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева послом России в Соединенных... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T16:36+0300
2025-02-28T16:38+0300
политика
россия
сша
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Вашингтон передал Москве ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева послом России в Соединенных Штатах. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны."...Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Никитича Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки", - сказано в заявлении, размещенном на официальном сайте МИД России."Его отъезд к месту службы в город Вашингтон ожидается в ближайшее время", - подчеркнули в ведомстве.
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Политика, РОССИЯ, США, посол
16:36 28.02.2025 (обновлено: 16:38 28.02.2025)
 
Вашингтон выдал агреман на назначение нового посла России в США

МИД: Вашингтон выдал агреман на назначение Дарчиева новым послом России в США

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДиректор департамента Северной Америки МИД РФ А. Дарчиев в Совете Федерации РФ
Директор департамента Северной Америки МИД РФ А. Дарчиев в Совете Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Вашингтон передал Москве ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева послом России в Соединенных Штатах. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.
"...Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Никитича Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки", - сказано в заявлении, размещенном на официальном сайте МИД России.
"Его отъезд к месту службы в город Вашингтон ожидается в ближайшее время", - подчеркнули в ведомстве.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
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