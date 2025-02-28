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Москва и Анкара обсудили поставки энергоресурсов из России на рынок Турции

Москва и Анкара обсудили поставки энергоресурсов из России на рынок Турции - 28.02.2025, ПРАЙМ

Москва и Анкара обсудили поставки энергоресурсов из России на рынок Турции

Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T15:26+0300

2025-02-28T15:26+0300

2025-02-28T16:09+0300

энергетика

россия

турция

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в нацвалютах, сообщило правительство РФ.Новак провел встречу с Байрактаром, основной темой стало сотрудничество в нефтяной, газовой, угольной, электроэнергетической и атомной отраслях. Было отмечено, что взаимодействие в энергетической сфере является стратегическим направлением сотрудничества между Россией и Турцией."Стороны обсудили дальнейшее инвестиционное взаимодействие в области ТЭК, вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в национальных валютах, а также ход строительства АЭС "Аккую", четыре энергоблока которой планируется возвести в Турецкой Республике до 2028 года", - сообщило правительство по итогам встречи."Ценим принципиальную позицию руководства Турции – продолжать развитие взаимовыгодного двустороннего партнёрства с Россией, вопреки давлению западных государств. Уверен, что по каналам двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будут приложены все усилия для достижения новых результатов в торгово-экономической сфере", – подчеркнул Новак.Турция в 2023 году заняла третье место среди внешнеторговых партнёров России (третье по экспорту и пятое по импорту). На встрече с Байрактаром Новак отметил хорошие результаты торгово-экономического сотрудничества стран и в 2024 году.

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