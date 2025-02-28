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Российский сенатор раскрыл, кто сменит Трампа на посту лидера США
Российский сенатор раскрыл, кто сменит Трампа на посту лидера США - 28.02.2025, ПРАЙМ
Российский сенатор раскрыл, кто сменит Трампа на посту лидера США
Технологическое лобби новой администрации Белого дома видит в вице-президенте Джей Ди Вэнсе будущего американского лидера, и для России он мог бы стать... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T17:52+0300
2025-02-28T17:52+0300
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Технологическое лобби новой администрации Белого дома видит в вице-президенте Джей Ди Вэнсе будущего американского лидера, и для России он мог бы стать нейтральным кандидатом. Такое мнение высказал сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Предприниматель Илон Маск также предположил в соцсети X, что Джей Ди Вэнс может стать следующим президентом США."Очевидно, что технологическое лобби новой администрации Трампа видит Джей Ди Вэнса будущим президентом, думаю, этого не исключает и сам (президент США Дональд) Трамп, хотя говорить об этом ещё рано", - заявил сенатор РИА Новости. По словам Шендерюка-Жидкова, Вэнс долгое время работал в команде Питера Тиля, коллеги Маска по PayPal. В этой же компании работал Дэвид Сакс, ныне ответственный за криптовалюты в администрации США.По мнению политика, технобизнесмены возлагают надежды на президентство Вэнса, и его речь в Мюнхене стала заявкой на участие в будущей предвыборной гонке. Однако дальнейший успех Вэнса как кандидата от республиканцев будет зависеть от достижений Трампа в ближайшие четыре года, включая их отношения.При этом политик полагает, что Вэнс олицетворяет наиболее консервативную часть Республиканской партии, его экономические и политические взгляды зачастую радикальнее, чем у большинства правых политиков США. Успех Вэнса будет зависеть от силы его единомышленников.Для России же Вэнс, по мнению Шендерюка-Жидкова, является "нейтральным кандидатом". "Он много раз высказывался негативно по отношению к поставкам оружия США на Украину, однако понятно, что прежде всего он будет следовать американским интересам, которые могут как сочетаться с российскими, так и им противоречить. В сегодняшней ситуации Вэнс играет позитивную роль в российско-американских отношениях, надеюсь, он её и сохранит", - заключил парламентарий.
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сша, украина, джей ди вэнс
Политика, США, УКРАИНА, Джей Ди Вэнс
Российский сенатор раскрыл, кто сменит Трампа на посту лидера США
Шендерюк-Жидков: следующим президентом США станет Джей Ди Вэнс
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Технологическое лобби новой администрации Белого дома видит в вице-президенте Джей Ди Вэнсе будущего американского лидера, и для России он мог бы стать нейтральным кандидатом. Такое мнение высказал сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
Предприниматель Илон Маск также предположил в соцсети X, что Джей Ди Вэнс может стать следующим президентом США.
"Очевидно, что технологическое лобби новой администрации Трампа видит Джей Ди Вэнса будущим президентом, думаю, этого не исключает и сам (президент США Дональд) Трамп, хотя говорить об этом ещё рано", - заявил сенатор РИА Новости.
По словам Шендерюка-Жидкова, Вэнс долгое время работал в команде Питера Тиля, коллеги Маска по PayPal. В этой же компании работал Дэвид Сакс, ныне ответственный за криптовалюты в администрации США.
По мнению политика, технобизнесмены возлагают надежды на президентство Вэнса, и его речь в Мюнхене стала заявкой на участие в будущей предвыборной гонке. Однако дальнейший успех Вэнса как кандидата от республиканцев будет зависеть от достижений Трампа в ближайшие четыре года, включая их отношения.
При этом политик полагает, что Вэнс олицетворяет наиболее консервативную часть Республиканской партии, его экономические и политические взгляды зачастую радикальнее, чем у большинства правых политиков США. Успех Вэнса будет зависеть от силы его единомышленников.
Для России же Вэнс, по мнению Шендерюка-Жидкова, является "нейтральным кандидатом".
"Он много раз высказывался негативно по отношению к поставкам оружия США на Украину, однако понятно, что прежде всего он будет следовать американским интересам, которые могут как сочетаться с российскими, так и им противоречить. В сегодняшней ситуации Вэнс играет позитивную роль в российско-американских отношениях, надеюсь, он её и сохранит", - заключил парламентарий.
Джей-Ди Вэнс станет будущим президентом США, заявил Маск