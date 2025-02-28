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СМИ: Meta выпустит отдельное приложение с чат-ботом
СМИ: Meta выпустит отдельное приложение с чат-ботом - 28.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Meta выпустит отдельное приложение с чат-ботом
Корпорация Meta (соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ как экстремистские) в скором времени выпустит отдельное приложение с чат-ботом на основе... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T05:13+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Корпорация Meta (соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ как экстремистские) в скором времени выпустит отдельное приложение с чат-ботом на основе искусственного интеллекта Meta AI, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники.
Как отмечает телеканал, чат-бот Meta AI был запущен в сентябре 2023 года. В отличие от конкурентов в лице компаний OpenAI и Perplexity AI Meta в настоящее время позволяет пользоваться своим чат-ботом только через сайт и другие приложения, такие как Facebook и Whatsapp.
"Скоро Meta AI станет еще одним из самостоятельных приложений компании, занимающейся соцсетями, наряду с Facebook, Instagram и Whatsapp... Компания намерена выпустить отдельное приложение Meta AI во втором квартале (2025 года - ред.)", - говорится в публикации на сайте CNBC.
По словам источников телеканала, корпорация также собирается протестировать услугу платной подписки на Meta AI.
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технологии, бизнес, финансы, москва, рф, facebook, instagram, cnbc
Технологии, Бизнес, Финансы, МОСКВА, РФ, Facebook, Instagram, CNBC
СМИ: Meta выпустит отдельное приложение с чат-ботом
CNBC: Meta выпустит отдельное приложение с чат-ботом на основе искусственного интеллекта
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Корпорация Meta (соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ как экстремистские) в скором времени выпустит отдельное приложение с чат-ботом на основе искусственного интеллекта Meta AI, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники.
Как отмечает телеканал, чат-бот Meta AI был запущен в сентябре 2023 года. В отличие от конкурентов в лице компаний OpenAI и Perplexity AI Meta в настоящее время позволяет пользоваться своим чат-ботом только через сайт и другие приложения, такие как Facebook и Whatsapp.
"Скоро Meta AI станет еще одним из самостоятельных приложений компании, занимающейся соцсетями, наряду с Facebook, Instagram и Whatsapp... Компания намерена выпустить отдельное приложение Meta AI во втором квартале (2025 года - ред.)", - говорится в публикации на сайте CNBC.
По словам источников телеканала, корпорация также собирается протестировать услугу платной подписки на Meta AI.