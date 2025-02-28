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СМИ: Meta выпустит отдельное приложение с чат-ботом

СМИ: Meta выпустит отдельное приложение с чат-ботом - 28.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: Meta выпустит отдельное приложение с чат-ботом

Корпорация Meta (соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ как экстремистские) в скором времени выпустит отдельное приложение с чат-ботом на основе... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T05:13+0300

2025-02-28T05:13+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Корпорация Meta (соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ как экстремистские) в скором времени выпустит отдельное приложение с чат-ботом на основе искусственного интеллекта Meta AI, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники. Как отмечает телеканал, чат-бот Meta AI был запущен в сентябре 2023 года. В отличие от конкурентов в лице компаний OpenAI и Perplexity AI Meta в настоящее время позволяет пользоваться своим чат-ботом только через сайт и другие приложения, такие как Facebook и Whatsapp. "Скоро Meta AI станет еще одним из самостоятельных приложений компании, занимающейся соцсетями, наряду с Facebook, Instagram и Whatsapp... Компания намерена выпустить отдельное приложение Meta AI во втором квартале (2025 года - ред.)", - говорится в публикации на сайте CNBC. По словам источников телеканала, корпорация также собирается протестировать услугу платной подписки на Meta AI.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, финансы, москва, рф, facebook, instagram, cnbc