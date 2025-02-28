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Россиянам назвали профессии, проигравшие от изменений на рынке труда - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россиянам назвали профессии, проигравшие от изменений на рынке труда
Россиянам назвали профессии, проигравшие от изменений на рынке труда - 28.02.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали профессии, проигравшие от изменений на рынке труда
За последние пять лет российский рынок труда претерпел значительные изменения, что оказало влияние на ряд профессий. Об этом KP.RU рассказал эксперт по рынку... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T10:31+0300
2025-02-28T10:31+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. За последние пять лет российский рынок труда претерпел значительные изменения, что оказало влияние на ряд профессий. Об этом KP.RU рассказал эксперт по рынку труда, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.Под влиянием пандемии, санкций и импортозамещения некоторые отрасли и профессии получили больше выгод, чем другие. Одной из выигравших отраслей стал оборонный сектор, который увеличил штат и оплату труда работников, особенно в промышленных городах, таких как Нижний Тагил, Челябинск и Череповец.Сафонов отметил, что IT-сектор столкнулся с дефицитом рабочей силы, что привело к росту зарплат программистов и системных администраторов. Инженеры также получили выгоду от импортозамещения.В туристической отрасли спрос на отдых в России привел к росту зарплат гидов и персонала гостиниц. Специалисты с физическими навыками, такие как слесари и разнорабочие, также оказались в дефиците, и их доходы стремительно растут.
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россия
Экономика, РОССИЯ
10:31 28.02.2025
 
Россиянам назвали профессии, проигравшие от изменений на рынке труда

Профессор Сафонов назвал профессии, проигравшие от изменений на рынке труда

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. За последние пять лет российский рынок труда претерпел значительные изменения, что оказало влияние на ряд профессий. Об этом KP.RU рассказал эксперт по рынку труда, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Под влиянием пандемии, санкций и импортозамещения некоторые отрасли и профессии получили больше выгод, чем другие. Одной из выигравших отраслей стал оборонный сектор, который увеличил штат и оплату труда работников, особенно в промышленных городах, таких как Нижний Тагил, Челябинск и Череповец.
Сафонов отметил, что IT-сектор столкнулся с дефицитом рабочей силы, что привело к росту зарплат программистов и системных администраторов. Инженеры также получили выгоду от импортозамещения.
В туристической отрасли спрос на отдых в России привел к росту зарплат гидов и персонала гостиниц. Специалисты с физическими навыками, такие как слесари и разнорабочие, также оказались в дефиците, и их доходы стремительно растут.
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