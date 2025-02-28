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Россиянам назвали профессии, проигравшие от изменений на рынке труда

Россиянам назвали профессии, проигравшие от изменений на рынке труда - 28.02.2025, ПРАЙМ

Россиянам назвали профессии, проигравшие от изменений на рынке труда

За последние пять лет российский рынок труда претерпел значительные изменения, что оказало влияние на ряд профессий. Об этом KP.RU рассказал эксперт по рынку... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T10:31+0300

2025-02-28T10:31+0300

2025-02-28T10:31+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. За последние пять лет российский рынок труда претерпел значительные изменения, что оказало влияние на ряд профессий. Об этом KP.RU рассказал эксперт по рынку труда, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.Под влиянием пандемии, санкций и импортозамещения некоторые отрасли и профессии получили больше выгод, чем другие. Одной из выигравших отраслей стал оборонный сектор, который увеличил штат и оплату труда работников, особенно в промышленных городах, таких как Нижний Тагил, Челябинск и Череповец.Сафонов отметил, что IT-сектор столкнулся с дефицитом рабочей силы, что привело к росту зарплат программистов и системных администраторов. Инженеры также получили выгоду от импортозамещения.В туристической отрасли спрос на отдых в России привел к росту зарплат гидов и персонала гостиниц. Специалисты с физическими навыками, такие как слесари и разнорабочие, также оказались в дефиците, и их доходы стремительно растут.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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