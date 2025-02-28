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Эксперты сделали прогнозы на март по рынку акций и рублю

Эксперты сделали прогнозы на март по рынку акций и рублю - 28.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты сделали прогнозы на март по рынку акций и рублю

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за март и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T22:25+0300

2025-02-28T22:25+0300

2025-02-28T22:25+0300

экономика

рубль

российский рынок акций

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за март и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующий месяц на 3% - до 3296 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом за март снизится в пределах 0,5 доллара - до 72,43 доллара за баррель, а курс евро на форексе снизится на 0,5 цента - до 1,034 доллара, инфляция за март составит 0,76%, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующий месяц повысится на 19 копеек - до 12,31 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, поднимется на 2,24 рубля - до 90,5 рубля, евро - на 2,17 рубля, до 93,74 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА Основные ожидания инвесторов связаны с разрешением геополитической ситуации и снижением санкционного давления, однако для реализации последнего требуется время, отметил Кирилл Клементьев из компании "Цифра брокер". "Настроения на мировых площадках заметно ухудшились в конце февраля на фоне эскалации рисков, связанных с развитием тарифных ограничений во внешней торговле США. Серия не слишком вдохновляющей статистики из США усиливает опасения того, что дальнейшая фрагментация мировой экономики будет сопряжена с замедлением темпов роста", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Очевидно, что ставка инвесторов на ожидаемое от новой администрации США смягчение регулирования и налогообложения пока не реализована, при этом рисков для дальнейшего ухудшения в экономике стало больше, добавляет он. По словам эксперта, фокусирование на внешней политике выглядит умеренно-негативно для фондовых рынков. Дополняет общую негативную картину и отсутствие давления на ФРС из-за повышенного уровня процентных ставок. "Усиление давления на Китай и угроза широкомасштабного обложения пошлинами других торговых партнеров США будет оказывать угнетающее влияние на глобальную экономику, что приведет к дальнейшей просадке цен на нефть", - считает Валерий Вайсберг из инвестиционной компании "Регион". "Динамика российского фондового рынка в марте 2025 года будет во многом зависеть от политики. От хода переговоров между Россией и США по восстановлению сотрудничества в разных сферах: от возобновления работы дипломатических ведомств и прямого авиасообщения между странами до совместной разработки добычи редкоземельных металлов", - полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Но главное, конечно, будет зависеть от продвижения переговорного процесса по деэскалации военного конфликта в Восточной Европе, так как от него также будет зависеть и дальнейшее смягчение санкционного давления на экономику РФ, заключила эксперт. КОРРЕКЦИЯ РУБЛЯ Достигнутые курсовые уровни учитывают уход геополитической премии и выглядят привлекательно для некоторого отскока валютных курсов вверх, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Пока нет явного прогресса в переговорах по Украине, мы ожидаем стабилизацию ситуации на валютном рынке с возвратом юаня в марте в диапазон 12-12,5 рубля", - добавил он. Рубль завершил мощную волну укрепления, инвалюты оттолкнулись вверх от шестимесячных минимумов после обвала примерно на 20% с начала января, указывает Зельцер. "Дно по доллару, евро и юаню найдено у 85 рублей, 90 рублей и 11,6 рубля соответственно. В марте ожидается отскок курсов к 90 рублям за доллар, 94 рублям за евро и ближе к 12,5 рубля за юань", - оценивает он. "Банк России на заседании в марте, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 21% и не изменит сигнал, что станет дополнительным фактором сдерживающим ослабление рубля на фоне понижающегося спроса на импорт и стабильного объема экспорта", - ожидает Вайсберг. Текущее состояние российского валютного рынка создает условия для развития восходящей коррекции с перспективой стабилизации курса юаня выше 12 рублей и даже тестирования 13 рублей при отсутствии обнадеживающих геополитических сигналов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Ближайшее важное сопротивление росту юаня расположено около уровня 12,5 рубля, добавляет она. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "Так как пока выглядит так, что геополитическое потепление между РФ и США действительно возможно уже в ближайшее время, а мирные переговоры не за горами, то у российского фондового рынка есть все шансы на продолжение роста. Особенно если учитывать его коррекционное снижение на текущей неделе. Поэтому я скорее ожидаю роста индекса Московской биржи в марте 2025 года до 3300 пунктов, чем его дальнейшего падения до 3000 пунктов", - говорит Мильчакова. В последние дни февраля случилась коррекция рынка к 3150 пунктов по индексу Мосбиржи - сказалась техническая перегретость, осталась неопределенность по сроками встречи глав РФ и США, возобновился недельный рост потребительских цен, отметил Зельцер. "Однако расцениваем текущий откат как отличный вариант перезайти в длинные позиции активным трейдерам и пополнить инвестиционные портфели долгосрочным инвесторам. В начале весны все-таки может состояться встреча глав РФ и США, а инфляция – уже пойти на убыль, и ЦБ может решиться на первое снижение ключевой ставки уже в июне", – добавил он. Но отыгрывать такое будут заранее, тем самым в марте ралли акций может быть перезапущено, и индекс Мосбиржи вновь устремится на максимумы года. Годовой таргет 3500 пунктов актуален, и при определенных условиях он может быть даже превышен, резюмировал эксперт. "Индекс Мосбиржи в конце февраля приступил к коррекции с годовых максимумов и подошел к краткосрочной поддержке 3140 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которой может привести к закрытию гэпа месяца и движению в район 3059 пунктов с рисками пробоя 3000 пунктов при отсутствии позитивных геополитических новостей. Среднесрочный бычий сигнал сохраняется выше 2800 пунктов", - говорит Кожухова. "Динамика индекса Мосбиржи в ближайшие месяцы будет определяться геополитическими факторами и монетарной политикой. В случае стабилизации международных отношений и смягчения денежно-кредитных условий возможен рост рынка. Однако в текущих условиях инвесторам стоит ориентироваться на качественные компании, избегая капиталоемких отраслей и эмитентов с высокой долговой нагрузкой", - отметил Климентьев.

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рубль, российский рынок акций